Huawei'nin fazlasıyla merak edilen elektrikli otomobili Huawei Cyrus Smart Selection SF5, dikkat çeken özellikleri ve şık tasarımı ile duyuruldu. Huawei, özelliklerinin yanı sıra aracın fiyatını da açıklamış durumda.

Ha geldi ha geliyor derken Çinli teknoloji devi Huawei, elektrikli otomobil modeli "Cyrus Smart Selection SF5"i anavatanı Çin'de resmen piyasaya sürdü. SUV bir otomobil olarak karşımıza çıkan Cyrus Smart Selection SF5, Huawei'nin resmi internet sitesinde yayınlanmasıyla birlikte özelliklerini ve fiyatını da öğrenmiş olduk.

Huawei'nin en çok "Huawei HiCar" özelliğini ön plana çıkardığı Cyrus Smart Selection SF5'in dikkat çeken özellikleri arasında Huawei DriveONE teknolojisi, çift motorlu dört tekerden çekiş, yüksek mukavemetli tasarım ve Huawei Sound ses sistemi yer alıyor.

Huawei'nin resmi internet sitesine göre Cyrus Smart Selection SF5, yaklaşık 543 beygir gücüne denk gelen 405 kW güç, 820 Nm tork, tek şarj ile 1000 kilometreye kadar azami menzil gibi oldukça iddialı özellikler sunuyor. Tahmin edebileceğiniz gibi araçtan aldığınız performansı artırdıkça menzil düşüş gösterecektir.

Sürücülere Zhan Hailan, yaldızlı siyah, titanyum gümüş gri ve inci beyazı dış renk seçeneklerine sahip olan otomobil, iç mekanda ise Ivory, kuş tüyü kırmızısı ve kutup gecesi siyahı renk seçenekleri sunuyor. Dürüst olmak gerekirse Huawei Cyrus Smart Selection SF5, en azından vaat ettikleriyle bir şans verilmeyi hak ediyor.

Huawei Cyrus Smart Selection SF5, pek çok sürücünün hayranlıkla bakacağı bir otomobil olsa da fiyatıyla birlikte bu sürücülerden pek çoğu için hayal olarak kalacak. Zira şirketten yapılan açıklamaya göre Cyrus Smart Selection SF5'in Çin'deki fiyatı 269 bin TL ve 306 bin TL olacak. Olası Türkiye fiyatı tahmin etmek için çok da mümkün değil.