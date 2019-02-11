Huawei, Dünyanın En Büyük Üçüncü Yonga Alıcısı Oldu

Pazar araştırma firmalarından Gartner, bugün yeni bir rapor yayınladı. Buna göre Huawei, yarı iletken tedarik harcamalarını %45 oranında artırarak dünyanın en büyük üçüncü yonga alıcısı konumuna geldi.

Son zamanlarda Çin'in en büyük teknoloji şirketlerinden biri haline gelen Huawei, yayınlanan son raporla birlikte, birçok cihazda -özellikle de telefonlarda- kullanılan yarı iletken alıcılarının üçüncü en büyüğü haline geldi. İlk iki sırada ise 2012 yılından beri olduğu gibi Samsung ve Apple var.

Gartner'ın tahminlerine göre Huawei'nin 2018 yılındaki yarı iletken tedarik harcamaları 21 milyar doları aştı. Bu da dünya çapında Huawei'nin Dell'i geçiyor olması anlamına geliyor. Çinli şirket batı dünyasında (özellikle Amerika'da) biraz dirence maruz kalsa da bu durum Huawei'nin yonga şirketlerinin önemli bir müşterisi haline gelmesini engellemiş gibi gözükmüyor.

Dünyanın en büyük 10 yonga seti alıcılarına baktığımızdaysa 4 Çinli isimle karşılaşıyoruz: Huawei, Lenovo, Xiaomi ve BBK (yani Vivo ve Oppo). Cep telefonu ve bilgisayar pazarlarının birleşme trendi içerisinde olması neticesinde bu 10 yonga seti alıcıları, 2018 yılında tüm pazarın %40,2'sini oluşturdu. 2017 yılında ise bu oran %39,4 idi.