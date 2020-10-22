Huawei'nin ikinci nesil akıllı gözlüğü olan Eyewear II, dikkat çeken özellikleriyle tüm dünyaya tanıtıldı. Gözlük, bir anlamda akıllı bileklik ile akıllı kulaklık arasında bir deneyim vadediyor.

Geçtiğimiz saatlerde gerçekleştirdiği gerçekleştirdiği lansman etkinliğinde yeni amiral gemisi akıllı telefonları Huawei Mate 40 Serisini, ilk kulaküstü kulaklık modeli olan Huawei FreeBuds Studio’yu ve özel tasarım akıllı saati Huawei Watch GT 2 Porsche Design’ı duyuran Huawei, aynı etkinlikte geçtiğimiz ağustos ayında duyurulan akıllı gözlüğü Huawei x Gentle Monster Eyewear II ya da kısaca Huawei Eyewear II’nin de global lansmanını gerçekleştirdi.

Güney Koreli moda markası Gentle Monster ile ortak bir çalışmanın ürünü olan Huawei Eyewear II, birinci nesil Eyewear’a göre çok daha ince ve daha hafif bir tasarım sunarken aynı zamanda yeniden tasarlanmış bir taşıma çantasıyla beraber geliyor.

Görsel açıdan standart bir gözlükten neredeyse ayrılamayan Huawei Eyewear II, bununla birlikte müzik dinlemek ve çağrıları cevaplamak için çift hoparlöre, iki mikrofona, iki kat daha büyük bir ses sürücüsüne ve çağrıları yanıtlamak, sesli asistanı aktif etmek ve medya oynatıcıyı kontrol etmek için dokunmatik bir yüzeye sahip.

Huawei Eyewear II, sahip olduğu batarya ile 5 saat kesintisiz müzik çalma ve 42 saat akıllı telefona bağlı bekleme süresi sunuyor. Huawei tarafından yapılan açıklamalara göre Huawei Eyewear II, 299 eurodan (yaklaşık 2.800 TL + vergiler) başlayan bir fiyat etiketine sahip olacak.