Huawei HarmonyOS Next Açık Beta, 8 Yeni Cihaza Geliyor

Huawei'nin bu ayın başında yayımladığı yeni açık HarmonyOS NEXT açık betası yeni cihazlara geliyor.

ABD-Çin Ticaret Savaşı sırasında Android erişimini kaybeden Huawei, kendi işletim sistemi olan HarmonyOS üzerindeki çalışmalarını hızlandırmaya başlamıştı. İşletim sisteminin bir sonraki versiyonu olan HarmonyOS Next ise bu ayın başlarında Mate 60, Mate X5 ve MatePad Pro 13.2 inç serisi gibi modellerde açık betaya girmişti. Çinli teknoloji devi şimdi sekiz yeni cihazı açık betaya dahil ediyor.

HarmonyOS Next, işletim sistemi için de önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Bu işletim sistemi ile birlikte HarmonyOS kullanan cihazlar yeni bir çerçevede çalışmaya başlarken Android uyumluluğu da ortadan kalkıyor. Öte yandan Huawei'nin Mate 70 serisi ile birlikte çift işletim sistemli, hem HarmonyOS hem Android destekli bir sisteme geçeceği de iddia ediliyor.

İşte açık betaya dahil edilecek yeni cihazlar

Pura 70

Pura 70 Satellite Messaging Edition

Pura 70 Pro

Pura 70 Pro+

Pura 70 Pro Ultra

Pocket 2

Pocket 2 Art Custom Edition

MatePad Pro 11-inç (20024)

Bu modellerden birini kullanıyorsanız yeni işletim sistemine geçmeniz oldukça kolay. My Huawei uygulamasından "Erken erişim" kısmına tıkladığınızda güncellemeyi görebilmeniz mümkün oluyor. Şu anda 10 binden fazla uygulaması bulunan HarmonyOS için Çin'deki en popüler 5000 uygulama da yeni işletim sistemine uygun hâle getiriliyor. HarmonyOS Çin'de %17'lik bir pazar payına sahip ve bu pay her geçen gün yükselmeye devam ediyor.