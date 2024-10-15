Huawei, HarmonyOS Next'i 22 Ekim'de tanıtılması bekleniyor. Huawei'nin Mate 70 serisi ise çift çerçeve sistemiyle Kasım 2024'te piyasada.

Huawei, 22 Ekim'de Çin'de gerçekleştirilecek geniş kapsamlı ürün lansman konferansında HarmonyOS Next'i tanıtacak. Bu etkinlikte ayrıca Nova 13 serisinin de tanıtılması bekleniyor.

HarmonyOS Next, mevcut HarmonyOS'in en yeni sürümüdür ve Android Açık Kaynak Projesi'ne (AOSP) olan bağımlılığı tamamen ortadan kaldırarak, OpenHarmony açık kaynak çekirdeğine dayalı kendi geliştirdiği bir mikro çekirdek işletim sistemine geçiş yapmayı hedefliyor.

Huawei Mate 70 Serisi Kasım 2024'te piyasada

Yeni işletim sistemi, uygulama indirmeleri için App Gallery'ye ve temel hizmetler için Huawei Mobile Services (HMS)'ye dayanacak. Geliştiriciler, API 12 uygulamalarını kullanmaya ve şirketin kendi ArkUI ve ArkCompiler araçlarını kullanarak sorunsuz bir şekilde geliştirme yapmaya teşvik edilecek.

Huawei'nin yeni amiral gemisi cihazı Mate 70 serisinin Kasım 2024'te tanıtılması bekleniyor. Mate 70 serisinin, HMOS Next tabanlı uygulamaları ve AOSP tabanlı uygulamaları yerel olarak çalıştırabilen çift çerçeve sistemiyle geleceği konuşuluyor.

HarmonyOS Next ve dağıtımı hakkında daha fazla bilgiye önümüzdeki hafta ulaşmamız bekleniyor.