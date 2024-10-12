Huawei, HarmonyOS Next ile Android ve iOS'a alternatif bir ekosistem sunuyor. Yeni sistem, 10,000'den fazla özel uygulama ile destekleniyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, yeni işletim sistemi HarmonyOS Next'i tanıtarak akıllı telefon dünyasında önemli bir adım attı. Beş yıl önce ABD kaynaklı teknolojilere erişim kısıtlamalarıyla karşılaşan şirket, bu yeni sistemle iOS ve Android'e alternatif bir ekosistem yaratmayı hedefliyor.

HarmonyOS Next, bu yılın başında geliştiricilere sunulmuştu ve şimdi Mate 60 serisi, Mate X5 katlanabilir telefon ve MatePad Pro 13.2 tablet gibi çeşitli Huawei cihazlarına entegre ediliyor.

HarmonyOS, Çin'de %17'ye ulaştı

Önceki sürümlerin aksine, bu yeni sistem artık Android tabanlı uygulamaları desteklemiyor, bu da Huawei'nin dünya genelindeki akıllı telefon ekosistemlerinden ayrıştığını gösteriyor. HarmonyOS Next, Baidu, JD.com, Meituan ve Tencent Holdings gibi büyük Çinli uygulama geliştiricileri tarafından destekleniyor ve bu platformda 10,000'den fazla özel uygulama ve hizmetin bulunduğu belirtiliyor.

Huawei, HarmonyOS'un 2024'ün ilk üç ayında Çin akıllı telefon pazarında %17'lik bir paya sahip olduğunu açıkladı. Apple'ın iOS'u %16'lık pazar payı ile hemen ardından gelirken, Android %68 ile pazarın en büyük dilimini elinde tutuyor. HarmonyOS'un geçen yıla göre iki kat artış gösterdiği belirtiliyor.

Güncelde uyumlu olan cihazlar:

HUAWEI Mate X5 / Mate X5 Collector’s Edition

HUAWEI MatePad Pro 13.2 / MatePad Pro 13.2 Collector’s Edition

HUAWEI Mate 60, / Mate 60 Pro Mate 60 Pro+ / Mate 60 RS Ultimate Design

Huawei'nin yeni amiral gemisi Mate 70'in 2024'ün dördüncü çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.