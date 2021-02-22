Huawei, FreeBuds 4i olarak isimlendirdiği yeni kablosuz kulaklıklarını duyurdu. Uzun kullanım süresi, aktif gürültü engelleme ve Bluetooth 5.2 gibi özelliklere sahip olan kablosuz kulaklık, uygun sayılabilecek fiyatı ile kullanıcıların beğenisini kazanacak bir ürün gibi görünüyor.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, düzenlediği bir etkinlikte yeni kablosuz kulaklığı "FreeBuds 4i"yi duyurdu. Aktif gürültü engelleme, uzun süreli kullanım, yüksek ses kalitesi ve geleneksel bir tasarıma sahip olan kulaklık, uygun sayılabilecek fiyatı ile de tüketicileri etkileyebilecek gibi görünüyor. Peki bu kablosuz kulaklık, kullanıcılara neler sunuyor?

Huawei tarafından yapılan açıklamalara göre FreeBuds 4i, gürültünün tersine sinyaller üreterek ortamın gürültüsünü yok ediyor. Ayrıca Huawei, bu kablosuz kulaklığın özel bir tasarıma sahip olduğunu, bu tasarım sayesinde kulaklık ağırlığının tüketiciye yansıtılmadığını ifade ediyor. Bu arada, kulaklıkların çift dokunma ya da uzun basma ile kontrol edildiğini belirtelim.

Karşınızda Huawei FreeBuds 4i

FreeBuds 4i'nin şarj kutusunda 215 mAh, kulaklıklarında ise 55 mAh kapasiteli bataryalar bulunuyor. Şirket, aktif gürültü engelleme özelliği kullanıldığında 7 saate kadar, bu özellik kapalı olduğunda ise 10 saate kadar kesintisiz kullanım imkanı sunulduğunu ifade ediyor. Kutu içindeki kulaklıkların yalnızda 1 saat gibi bir sürede tam şarj olduğunu söyleyen Huawei yetkilileri, ürünün şarj kutusuyla birlikte 22 saate kadar kullanılabileceğini belirtiyorlar.

Huawei'nin yeni kablosuz kulaklığı; siyah, kırmızı ya da beyaz renklerde satın alınabilecek. 8 Mart itibarıyla piyasaya sürülecek ürünün fiyatını 75 dolar olarak açıklayan Huawei, ürünün Çin dışına çıkıp çıkmayacağına dair bir açıklama yapmadı. Ancak şirkete yakın kaynaklar, FreeBuds 4i'nin küresel pazarlarda yer alacağını ifade ediyorlar.