Huawei P40 Serisinde Yer Alacak Ana Kamera Ortaya Çıktı

Önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen Huawei P40 serisi, Sony IMX700 CMOS sensörleriyle gelebilir. 52 MP çözünürlüğünde olan bu sensör, Huawei'nin rakipleri olan Samsung ve Xiaomi'nin aksine yüksek çözünürlük trendine ayak uydurmayacağını gösteriyor.

Samsung Galaxy S20 Ultra ve Xiaomi Mi 10 Pro, geçtiğimiz günlerde 108 MP ana kamera sensörleriyle birlikte tanıtıldı ve mobil dünyasında yüksek çözünürlüklü bir sensör kullanmak 2020 yılının trendi hâline geldi. Muhtemelen yıl içerisinde daha pek çok cihazda bu tür yüksek çözünürlüklü sensörleri göreceğiz. Peki, üst düzey fotoğraf yetenekleriyle meşhur olan Huawei P40 serisi de aynı yolu izleyecek mi?

Yeni ortaya atılan iddialara göre Çinli firma, yakında tanıtılacak olan P40 serisinde böyle bir yol izlemeyecek ve telefonları Sony IMX700 CMOS sensörleri ile donatacak. 52 MP çözünürlüğünde olan bu sensör, Galaxy S20 Ultra ve Xiaomi Mi 10 Pro’da yer alan sensörlerden daha düşük bir çözünürlüğe sahip. Bu noktada yeni modellerde yer alacak sensörün, tıpkı Huawei P30 Pro’da olduğu gibi RYYB renk filtresini kullanabileceği söyleniyor.

Huawei P40 serisi, düşük ışıkta Samsung ve Xiaomi’nin amiral gemilerinden daha iyi olabilir:

Sızıntılara göre P40 serisinde yer alacak olan Sony IMX700, 16 piksel binning teknolojisini (4x4) destekleyen geniş bir 1/1.33 sensör alanına sahip olacak. Başka bir deyişle, ışığa duyarlı piksel boyutunun en büyük birimi yaklaşık 4,48 μm ile birleştirilebilir. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy S20 Ultra’nın 100 MP sensörü 2,4 μm'ye kadar ve Xiaomi’nin 100 MP HMX sensörü 1,6 μm'ye kadar destek sağlıyor.

Bu nedenle Huawei P40 serisi, yakın zamanda tanıtılan diğer iki cihaza göre bazı avantajlara sahip olabilir. Yani Sony’nin 4,48 μm’lik daha büyük tek piksel boyutu, Samsung ve Xiaomi’nin en yeni tanıtılan amiral gemilerindeki sensörlere kıyasla düşük ışık koşullarında çok daha iyi kareler yakalayabilir.

Öte yandan yeni P40 Pro’nun 40 megapiksel ultra geniş açılı bir lens, 10x optik zoomlu periskop sensör ve bir ToF sensörü ile donatılacağını zaten biliyorduk. Bu noktada 52 MP çözünürlük yeni trende kıyasla her ne kadar düşük gözükse de telefon tanıtılmadan kesin bir kanaate varmamız imkânsız gibi görünüyor.