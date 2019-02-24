Mobil Dünya Kongresi'nde bu yılın trendi katlanabilir telefonlar. Samsung'un birkaç gün önce tanıttığı Galaxy Fold'dan sonra, Huawei de farklı bir yaklaşımla tasarladığı Mate X'i ortaya koydu. Peki bu katlanabilir telefonların kılıfları nasıl oluyor?

Huawei'nin bugün tanıttığı ilk katlanabilir telefonu Mate X, işlevselliği tartışılabilir olsa da Samsung'un Galaxy Fold'undan çok daha şık görünüyor. Galaxy Fold'un aksine dışına doğru katlanan Mate X, bu tasarımından dolayı yanında birtakım sorunları da beraberinde getiriyor. Bunlardan akla ilk geleni ise, ekranın korunması ve kılıflar.

Huawei, telefonun çizilmesi sorununa -telefonun kendisi kadar şık olmasa da- bir çözüm bulmuş. Katlanabilir telefonların kılıf ve koruyucu tasarımlarının gelecekte nasıl olabileceği konusunda bir fikir veren Huawei, bu konuda da hızla ilerleyecek gibi görünüyor.

Aksesuar, katlanmış telefona, cihazın etrafını saracak ve her iki tarafını da koruyacak şekilde oturuyor. Yani telefon açılıp 8 inçlik devasa bir ekran haline geldiğinde kılıfı kullanamıyorsunuz.

Bunun telefon için Huawei tarafından geliştirilen erken bir çözüm olduğunu unutmamakta fayda var. İlerleyen zamanlarda üçüncü parti üreticilerin farklı tasarımlarının nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz. Huawei'nin kılıfının fiyatı konusunda herhangi bir bilgi olmasa da 2600 dolar olmayacağı kesin.