20 Şubat’ta katlanabilir telefonu Galaxy Fold’u tanıtan Samsung’un ardından, Huawei de kantlanabilir telefonuyla karşımıza çıktı. Birçok özelliğiyle kendini Samsung Galaxy Fold’a rakip olan cihaz, fiyat konusunda hanesine kocaman bir eksi yazdırdı.

Akıllı telefon piyasasında tasarım trendi büyük bir değişim geçirerek katlanabilir gövdeli cihazlara yöneliyor. Samsung'un 20 Şubat'a ABD'de tanıttığı Galaxy Fold'un ardından şimdi sıra Huawei'ye geldi. Barcelona'da düzenlenecek MWC 2019'un hemen öncesinde, aynı şehirde bir etkinlik düzenleyen Çinli firma, Mate X ile sahneye çıktı.

Huawei Mate X, katlanabilir tasarım trendine Samsung'dan daha farklı bir yakşalımla uyum sağladı. Gelin, gittikçe kızışmaya başlayan katlanabilir telefon rekabetindeki Huawei imzasına yakından bakalım.

Çentiksiz, yekpare ekran:

Huawei Mate X, katlandığında ya da açık olarak kullandığında hiçbir çentik ya da deliği ekran içerisinde bulundurmuyor. Samsung ise Galaxy Fold'un tablet ekranında sağ üst köşede bir çentiğe yer vermişti. Galaxy Fold'un tablet ekranı cihazın kapandığında içinde kalıyor, işlemler ikincil ve dikey olan dış ekrandan sürüyordu. Huawei ise yekpare bir ekranla karşımıza çıktı.

Ayrıca Samsung Galaxy Fold'un katlanabilir ekranı kesin bir şekilde ortadan ikiye ayrılırken, Hauwei Mate X'in ekranı "yekpare" sıfatının tam olarak içini dolduruyor. Mate X, tam ortadan esneyen ekran paneliyle kesintisiz bir deneyim sunuyor.

Mate X ön yüzde 6,6 inç, arka yüzde 6,38 ekrana sahip. Bu iki yüzün arasındaki bağlantı hiç kopmuyor, cihazın bir kenarından ekran panelinin U şeklinde kavis aldığını görüyoruz. Mate X'in açılıp tablet halini aldığında, 8 inçlik bir ekran görüyoruz.

Gövde boyutu değişmeden daha büyük ekran:

Samsung Galaxy Fold’un en büyük sorunlarından biri yüksek ihtimalle katlandığında karşımıza çıkan ikincil ekranıydı. Huaewi, üreticilerin ekran-gövde oranı savaşında güçlü bir hamle olarak nitelendirebileceğimiz bir adım attı. Mate X'in kapalı konumdayken ö yüzünde bulunan ekranı, rakiplerinin amiral gemilerinden daha büyük, ancak gövde boyutu neredeyse aynı.

Mate X kapalı konumdayken Galaxy Fold'dan 2 inç, iPhone Xs Max'ten ise 0,22 inç daha büyük bir ekran barındırıyor.

Şu ana kadar görülen en büyük akıllı telefon ekranı:

Samsung Galaxy Fold'un tablet ekranı 7,2 inçlik ölçüye sahipti. Huawei, işi bir adım ileriye taşıyarak Mate X’te 8 inçlik devasa ve çentiksiz bir ekrana yer verdi. Tüm bunların yanı sıra Mate X’in katlanmış haldeyken en ince telefonlardan birisi olduğu da belirtildi. Kapalı konumdayken Galaxy Fold'tan tam 6 mm daha ince olduğu göze çarpıyor:

5G desteği de var:

Mate X, beklendiği üzere 5G bağlante teknolojisini de destekliyor. Piyasadaki en güçlü 5G modemi kullandığını iddia eden firma, yongasında gelişmiş bir modeme sahip. Çok yüksek veri aktarım hızlarına da ulaşan cihazın tüm bunları yapmasına olanak sağlayan modemin adı ise Balong 5000. Bu modem önümüzdeki yıllar boyunca çıkacak bazı amirallerde yerini alacak.

Dünyanın en hızlı şarj olan telefonu:

4,500 mAh gücündeki bataryaya sahip olan Mate X, 30 dakikada %85'lik enerjiyi depolayabiliyor. Hauwei, cihazla birlikte kutu içerisinden çıkacak 55 W değerindeki adaptörle, MateBook dizüstülerini de şarj edebileceğimizi söylüyor. Açıkçası şarj cihazı konusunda Apple'a karşı ciddi bir avantaj sunduğu kesin.

Performans:

Dünyanın en hızlı 5G akıllı telefonu olduğu söylenen Mate X, Kirin 980 işlemci yongasına ve 8 GB RAM’e sahip. Galaxy Fold ise Exynos 9820 işlemci yongasına ve 12 GB RAM'e sahipti. Huawei, performans konusunda Samsung kadar yeni olmayan donanımlar kullanıyor.

Huawei Mate X teknik özellikleri:

Ekran: 2480 × 2200 çözünürlüğünde 8 inç

2480 × 2200 çözünürlüğünde 8 inç Yonga seti: Kirin 980

Kirin 980 Arka kamera: Açıklanmadı

Açıklanmadı Ön kamera: Açıklanmadı

Açıklanmadı RAM: 8 GB

8 GB Dahili depolama: 512 GB

512 GB Bağlantı: 5G

5G Batarya: 4500 mAh

4500 mAh Suya ve toza dayanıklılık: Açıklanmadı

Açıklanmadı Ses: Açıklanmadı

Açıklanmadı Sensörler: ​Açıklanmadı

Huawei Mate X fiyatı:

Huawei, 8 GB RAM ve 512 GB dahili depolamaya sahip Mate X'i 2299 euroluk bir fiyata satışa çıkaracak. 1980 dolarlık Galaxy Fold’u düşündüğümüzde, Çinli firmanın epey bir fark attığını görüyoruz. Galaxy Fold TL bazında vergisiz 10500 TL civarındayken, Mate X vergisiz 13.879 TL'ye tekabül ediyor. Her iki cihazın da resmi Türkiye fiyatları henüz netleşmiş değil.

Huawei Mate X çıkış tarihi:

Huawei Mate X, lansmanda yapılan açıklamalara göre 2019'un ikinci çeyreğinden itibaren raflardaki yerini alacak.

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