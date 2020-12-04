Huawei Kirin 9000, Videoları 540p'den 1080p'ye Yükseltiyor

Huawei'nin en yeni amiral gemisi işlemcisi olan Kirin 9000, AI Video Super Resolution özelliği sayesinde düşük çözünürlükteki videoları yüksek çözünürlüklü hale getirebiliyor. Huawei, paylaştığı video ile 540p bir videonun gerçek zamanlı olarak 1080p videoya dönüştürülmesini gösterdi.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, en yeni amiral gemisi akıllı telefonları olan Mate 40 ailesinin kalbinde Kirin 9000 işlemcisine yer verdi ve Çin’in yerel sosyal medya platformu olan Weibo’da bugün paylaşmış olduğu bir video ile Kirin 9000’in video iyileştirme özelliğini detaylı bir şekilde gösterdi.

AI Video Super Resolution olarak adlandırılan teknoloji, normalde çözünürlüğü düşük olan görüntüleri gerçek zamanlı olarak hem daha canlı hem de daha yüksek çözünürlüklü hale getirebiliyor. Hatta Huawei, söz konusu teknolojiyi göstermek için paylaşmış olduğu videoda 540p çözünürlüğündeki bir videonun gerçek zamanlı olarak 1080p videoya dönüştürülmesini gösteriyor.

Huawei’nin açıklamalarına göre AI Video Super Resolution, 270p’ye kadar düşük çözünürlükteki videoları daha net hale getirmeyi başarıyor. Teknolojinin bir diğer ilginç yanı ise yapay zekanın yüzleri algılayabiliyor ve özel optimizasyonlar gerçekleştirebiliyor olması. Bu sayede videolardaki yüzler, görüntünün genelinden de daha iyi hale geliyor.

Kirin 9000’in 540p videoyu 1080p video haline getirdiği video