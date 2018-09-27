Mate 20 ve Mate 20 Pro Gece Çekimi Performansı

Konu kamera olduğunda en başarılı akıllı telefon Huawei P20 Pro olarak görülüyor. Yeni gelecek Mate 20 serisinde ise kamera tarafında önemli güncelleştirmeler bulunacak.

Huawei, amiral gemisi telefonlarının kameralarına çok fazla önem veriyor. Öyle ki Huawei, amiral gemisi telefonlarının lenslerini, en iyi DSLR makinelerinin lens üreticisi olan Leica'dan temin ediyor. Hem lens hem de kamera için geliştirilen özel yapay zekaya sahip yonga seti, kamera performansını çok ama çok üst düzeylere taşıyor.

Huawei P20 Pro halihazırda, 40 Megapiksel'lik kameraya ve bu kameranın çektiği fotoğrafları mükemmelleştirmeye yarayan Fusion Light teknolojisine sahip. Huawei'nin bu teknolojisi, özellikle gece çekimlerinde, sahip olduğu yapay zekayı kullanarak gözle görülenden bile daha iyi fotoğraflar ortaya çıkarıyor. Ekim ayının yaklaşmasıyla beraber, yakın zamanda piyasaya sürülecek Mate 20 serisi ile Huawei, Fusion Light'ın daha da geliştirilmiş versiyonu olan Fusion Mind'ı duyurdu.

Fusion Mind, Fusion Light'tan daha da iyi iş çıkararak; fotoğrafların sahne senaryolarını, renk tonlarını, beyaz dengesini ve odak noktasını belirleyip fotoğrafı bunlara bağlı olarak işliyor, arkaplanda beliren objeleri ortaya çıkarıyor. Gelen son haberlere göre 2018 Ekim ayı ortalarında satışa çıkacak Mate 20 Pro, barındırdığı teknolojiler ve Leica tarafından sağlanacak lensler ile mobil fotoğrafçılıkta en çok ses getiren cihaz olacak.