Huawei Mate 40 Serisinin Satış Başarısı İçin Drone Gösterisi

Çin'in en büyük e-ticaret sitelerinden Jingdong, Huawei Mate 40 serisinin çılgın satış başarısını yüzlerce drone'un kullanıldığı bir gösteriyle kutladı. Paylaşılan rapora göre site üzerindeki stoklar, yalnızca 11 saniye içerisinde tükendi.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, yeni amiral gemisi ailesi Mate 40 serisini 30 Ekim'de anavatanı Çin'de 4.999 yuandan (6.235 TL) başlayan fiyatlarla resmi olarak satışa sundu. Çin'deki iki büyük çevrimiçi perakendeciden biri olan Jingdong'da (JD.com) ve Tmall'da satışa sunulan cihazlar, ilk partide yoğun ilgi gördü ve kısa sürede tüm stoklar tükendi.

MyDrivers tarafından hazırlanan bir rapor, JD.com'un Huawei Mate 40 serisinin satışını 30 Ekim günü Çin saatiyle 18.00'da açtığını ve stokların yalnızca 11 saniye içerisinde tükendiğini söylüyor. Eğer bu rapor doğruysa Jingdong'da sadece 8 saniye içerisinde 100 milyon adet satış gerçekleştirildi. Benzer şekilde Tmall'daki satışlarda da 20 saniye gibi kısa bir sürede rekor kırıldı.

Huawei Mate 40 serisinin satış başarısı drone gösterisiyle kutlandı:

JD.com, Huawei'nin yeni akıllı telefon ailesinin başarısını kutlamak için dün gece genel merkezinde bir drone gösterisi düzenledi. Yayınlanan raporda, yüzlerce drone'un havada "JDxHuawei", "Kirin 9000" gibi kelimeler ve Huawei Mate 40 serisinin ikonik kamera halkasını oluşturduğunu söylüyor.

E-ticaret sitesi, Huawei Mate 40 serisini satın alan müşterilere 1 saatte teslimat, 30 gün içerisinde sorunsuz iade, 1 yıl batarya değişimi ve takas gibi özel teklifler sunuyor. Aktarılanlara göre cihazı satın alırken JD.com'un 1 saatte teslimat seçeneğini tercih edenlerin sayısı, geçtiğimiz yıla kıyasla %600 oranında arttı.

Bununla birlikte bir başka raporda da Huawei Mate 40 serisinin birçok modelinin stokta olmadığı belirtiliyor. China Security'nin haberine göre Şangay'daki resmi Huawei mağazasında Mate 40 Pro'nun yalnızca beyaz ve siyah versiyonları ön sipariş edilebiliyor. Öte yandan Mate 40 Pro+ ve RS Porsche Design ise stoklarda bulunmuyor.

Benzer durum Guangzhou, Shenzen ve diğer birçok bölgedeki resmi mağazalar için de geçerli, hatta Pekin'de iki yetkili mağazanın Mate 40 serisi için rezervasyonları askıya aldığı söyleniyor. Ayrıca ön sipariş verilebilen modeller için kesin bir teslimat tarihi de bulunmuyor. Chengdu mağazasında çalışan bir personele göre tedarik kıtlığı, temmuz / ağustos aylarına kadar dayanan erken rezervasyonlardan kaynaklanıyor.