Huawei, Google İçin Büyük Bir Tehdit Olabilir

Yaşanılan sorunlar sonrasında Google servislerini kullanamayan Huawei, hem kendi işletim sistemini geliştirmiş hem de kendi mobil servislerini kurmuştu. Çinli şirketin yeni koşullara karşı geliştirdiği bu hızlı uyum, Google için bir tehdit olabilir.

ABD ve Çin arasındaki gerilim ve ticaret savaşının en çok etkilediği şirketlerden bir tanesi olan Huawei, çıkaracağı yeni cihazlarda Google servislerini kullanmaktan mahrum bırakılmıştı. Ancak dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olan şirket, Google'ın başını bir hayli ağrıtacak gibi duruyor.

Google'ın bu konuda zorlanacağına dair iddia ise Financial Times'tan geldi. Financial Times'ta yer alan habere göre, şirketin akıllı telefon kanadının kendisini onarma şansı bulunuyor. Tabii bu da Google için bir tehdit anlamına geliyor.

Huawei'nin eksikliği Google'ı zorlayacak mı?

Forbes'tan Zak Doffman'ın haberinde göre, ABD'deki başkanlık seçiminde kazanan taraf Joe Biden olursa bir "U dönüşü" yaşanabilir. Ancak yine de her ne olursa olsun dünyadaki mobil ekosistem geri dönülemeyecek şekilde değişti. Doffman'a göre sarsılmaz görünen Android ve iOS hâkimiyeti, oldukça sert bir şekilde sarsılıyor.

Doffman, kara liste olayı sonrası gidişatı değiştirebilecek iki potansiyel olduğunu ifade ediyor. Bunlardan ilki Huawei dışındaki Çinli akıllı telefon üreticilerinin hızlı yükselişi ki burada ilk göze çarpan Xiaomi oluyor. Ayrıca satışlarda Apple'ı geçerek üçüncü sıraya oturan Xiaomi'nin yanı sıra OPPO, vivo, OnePlus ve RealMe gibi şirketler de bulunuyor.

İkincisi ise Huawei'nin karşılaştığı yasaklara tepkisi oldu. Şirket, Android'e karşılık olarak HarmonyOS'u, Google Mobil Servisler'e karşılık olarak ise Huawei Mobil Servisleri'ni geliştirdi. Huawei, ayrıca HarmonyOS'un açık kaynaklı bir işletim sistemi olacağını ve diğer Çinli teknoloji şirketlerinin bunun Çin ile batı arasındaki bir köprü olarak kullanması gerektiğini dile getirdi.

Mağazasındaki uygulamalar ve küresel geliştirici ağı bakımından Google'a göre daha kısıtlı bir kaynağa sahip olan Huawei, buralara yatırım yapma konusunda elini korkak alıştırmıyor. Üstelik Huawei yöneticileri yeni işletim sistemi konusunda oldukça iddialı. Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Guo Ping, bir hafta önce yaptığı açıklamada "Dünya, yeni açık bir sistem arıyor. Huawei, Android'in başarısına yardımcı olduysa neden kendi sistemimiz başarılı yapmayalım" ifadelerini kullandı.

Peki, siz bu konuda hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce HarmonyOS, mobil işletim sistemleri arasında üçüncü büyük olmayı başarabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.