Realme, 2 Telefonu İçin Yazılım Güncellemesi Yayınladı

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, geçtiğimiz günlerde Realme 5, Realme 3 Pro gibi telefonları da dâhil olmak üzere bazı cihazlarına yazılım güncellemesi göndermişti. Şirket, bu yazılım güncellemesini bu sefer de Realme 3 ve Realme 3i cihazları için yayınladı.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, yeni yazılım güncellemesini akıllı telefonlarına dağıtmaya başladı. Şirket, ColorOS 6’nın son sürümünü Realme 5, Realme 3 Pro, Realme 2 Pro ve Realme X de dâhil olmak üzere telefonlarına göndermişti. Yeni güncelleme, Realme kullanıcılarına karanlık mod da dâhil olmak üzere birçok yeni özellik sunuyordu.

Firma, güncelleme alacak telefonlar listesinde Realme 3 ve Realame 3i’yi de ekledi. Bu telefonlar da OTA vasıtasıyla ColorOS 6 yazılımını almaya başladı. Güncelleme, telefonun Ayarlar uygulamasındaki Sistem Güncellemesi menüsünden kontrol edilebilir durumda. Güncellemeler burada gözükmüyorsa kendiniz indirebilir ve manuel olarak da kurabilirsiniz.

ColorOS 6 güncellemesi neler getiriyor?

Realme 3 ve Realme 3i’nin son OTA güncellemesi, RMX1821EX_11.A.24 numarasıyla birlikte geliyor. Güncelleme, kullanıcılara tüm arka planı karartan bir karanlık mod sunuyor. Ayrıca yazıların kolay okunabilmesi için metin rengini beyaz yapıyor.

Cihazların batarya ömrünü de uzatan güncellemede bunların yanı sıra Android Kasım 2019 Güvenlik Yaması, Google’ın Dijital Sağlık uygulaması ve birçok kullanışlı yenilik bulunuyor. ColorOS 6 güncellemesinin Realme 3 ve Realme 3i’ye getirdiği diğer yeniliklerse şunlar:

Güvenlik: Android Kasım 2019 Güvenlik Yaması

Android Kasım 2019 Güvenlik Yaması Sistem: Güç butonuna uzun basılarak gerçekleştirilen manuel kilitleme, bağlı cihazlar tarafından veri tüketimini görüntüleme, ayarlanabilir veri tüketimi hatırlatıcısı, güncellenmiş şarj animasyonu

Güç butonuna uzun basılarak gerçekleştirilen manuel kilitleme, bağlı cihazlar tarafından veri tüketimini görüntüleme, ayarlanabilir veri tüketimi hatırlatıcısı, güncellenmiş şarj animasyonu Ayarlar: Realme Laboratory, karanlık mod, Google Dijital Sağlık, güncellemeler için bildirimleri açma noktası ve son olarak Clone Apps’e daha fazla üçüncü parti uygulama desteği eklendi.

Realme Laboratory, karanlık mod, Google Dijital Sağlık, güncellemeler için bildirimleri açma noktası ve son olarak Clone Apps’e daha fazla üçüncü parti uygulama desteği eklendi. Başlatıcı: Ayarlanmış kilit ekranı saat widget tasarımı, tarih ve hava durumu widget’ı eklendi, Smart Assistant arayüzü ayarlandı.

Ayarlanmış kilit ekranı saat widget tasarımı, tarih ve hava durumu widget’ı eklendi, Smart Assistant arayüzü ayarlandı. Bildirim merkezi ve durum çubuğu: Bildirim merkezi yeniden tasarlandı. Mesaj aldıktan sonra mesaj çubuğunu sağa ya da sola kaydırarak silme, bildirim merkezindeki SIM’ler arasında hızlı değişim eklendi. Bağlantı noktası aktifleştirildikten sonraki hatırlatıcı kaldırıldı.

Çinli akıllı telefon üreticisi, yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılarına Andorid’in güncel güvenlik yamasının yanı sıra birçok kullanışlı özelliği de sunuyor.