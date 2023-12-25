vivo Y100i Power duyuruldu. Orta segmentte olmasına rağmen efsane özellikler sunan telefon, nispeten uygun fiyatlı. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

Çinli teknoloji devi vivo, "Y100i Power" isimli yeni akıllı telefonunu duyurdu. Nispeten uygun fiyatlı bir model olarak karşımıza çıkan telefon, fena sayılmayacak özellikleriyle tüketicileri memnun etmeyi başaracak gibi görünüyor.

6.64 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir LCD ekrana sahip olan telefon, 120 Hz tazeleme oranı ile pürüzsüz bir deneyim sunuyor. Ekrandaki deliğe yerleştirilen selfie kamera ise 8 MP çözünürlük sunuyor.

Karşınızda vivo Y100i Power

Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisinden güç alan vivo Y100i Power, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile destekleniyor. Fiziksel RAM'e ek olarak 12 GB sanal RAM desteği de sunan telefon, performanstan ödün vermeyecek gibi görünüyor. Telefonun bataryası ise 6.000 mAh kapasiteli ve 44W hızlı şarj desteği sunuyor. vivo Y100i Power, Android 13 tabanlı Origin OS 3 arayüzü ile çalışıyor.

Telefonun arka kısmına baktığımızda ikili kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera ile 2 MP derinlik odaklı kamera bulunuyor.

vivo Y100i Power teknik özellikleri:

Ekran 6.44 inç, LCD, FHD+ (1080 x 2388 piksel), 120 Hz İşlemci Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 RAM 12 GB (LPDDR4x) + 12 GB sanal Depolama 512 GB (UFS 2.2) Ön Kamera 8 MP Arka Kamera 50 MP + 2 MP Batarya 6.000 mAh (44W) İşletim Sistemi Android 13 (Origin OS 3) Bağlantı Çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C Boyutlar 164,64 x 75,8 x 9,1 mm Ağırlık 199,6 gram

vivo Y100i Power fiyatı:

3 farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak vivo Y100i Power, 295 dolar karşılığında satın alınabilecek.