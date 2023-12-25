Çinli teknoloji devi vivo, "Y100i Power" isimli yeni akıllı telefonunu duyurdu. Nispeten uygun fiyatlı bir model olarak karşımıza çıkan telefon, fena sayılmayacak özellikleriyle tüketicileri memnun etmeyi başaracak gibi görünüyor.
6.64 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir LCD ekrana sahip olan telefon, 120 Hz tazeleme oranı ile pürüzsüz bir deneyim sunuyor. Ekrandaki deliğe yerleştirilen selfie kamera ise 8 MP çözünürlük sunuyor.
Karşınızda vivo Y100i Power
Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisinden güç alan vivo Y100i Power, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile destekleniyor. Fiziksel RAM'e ek olarak 12 GB sanal RAM desteği de sunan telefon, performanstan ödün vermeyecek gibi görünüyor. Telefonun bataryası ise 6.000 mAh kapasiteli ve 44W hızlı şarj desteği sunuyor. vivo Y100i Power, Android 13 tabanlı Origin OS 3 arayüzü ile çalışıyor.
Telefonun arka kısmına baktığımızda ikili kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera ile 2 MP derinlik odaklı kamera bulunuyor.
vivo Y100i Power teknik özellikleri:
|Ekran
|6.44 inç, LCD, FHD+ (1080 x 2388 piksel), 120 Hz
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
|RAM
|12 GB (LPDDR4x) + 12 GB sanal
|Depolama
|512 GB (UFS 2.2)
|Ön Kamera
|8 MP
|Arka Kamera
|50 MP + 2 MP
|Batarya
|6.000 mAh (44W)
|İşletim Sistemi
|Android 13 (Origin OS 3)
|Bağlantı
|Çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C
|Boyutlar
|164,64 x 75,8 x 9,1 mm
|Ağırlık
|199,6 gram
vivo Y100i Power fiyatı:
3 farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak vivo Y100i Power, 295 dolar karşılığında satın alınabilecek.