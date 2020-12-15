Huawei Nova 8'in Tasarımı ve Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Huawei'nin 23 Aralık'ta duyurmaya hazırlandığı Nova 8 ailesine ait tanıtım posterleri ortaya çıktı. Paylaşılan görüntüler, telefonun genel tasarımını ve özelliklerini gözler önüne seriyor.

ABD'nin ambargo kararı sonrasında akıllı telefon sektöründen silinebileceği dahi konuşulan Çinli teknoloji şirketi Huawei, önümüzdeki günlerde yeni bir akıllı telefon duyuracak. 23 Aralık'ta bir etkinlik düzenleyecek olan şirket, bu etkinlik kapsamında Nova 8 serisi yeni telefonlarıyla tüketicilerin karşısına çıkacak.

Güvenilir bir sızıntı kaynağı olan DigitalChatStation, Huawei'nin yaklaşmakta olan akıllı telefonu için hazırlanan posterleri ortaya çıkardı. Paylaşılan görüntüler, telefonun hem ekran hem de arka kasa tasarımını gözler önüne seriyor. Sızdırılan görsellerde yer alan detaylar, Huawei'nin yeni bir kamera tasarımına geçiş yapacağını ortaya koyuyor.

Huawei Nova 8 serisinin tasarımı bu şekilde olacak

Paylaşılan görüntüler, Huawei'nin Nova 8 serisinde delikli bir ekran tercih edileceğini ortaya koyuyor. Bu ekranda, Huawei'nin geleneksel hale getirdiği ikili ön kamera kurulumu yer alacak. Kavisli ekrana sahip olacak telefonun arka panelindeyse yuvarlatılmış köşelere sahip hap tasarımlı bir kamera kurulumu yer alacak. Dört kameranın bulunacağı telefon, bir de LED flaş içerecek.

Postere göre Huawei Nova 8, Huawei'nin 120 Hz ekranlı ilk telefonu olacak. Şirket, bugüne kadar piyasaya sürdüğü her modellerde maksimum 90 Hz'lik ekranlar tercih etmişti. İlginçtir ki şirket, amiral gemisi telefonları yerine Nova ailesinde ilk kez, 120 Hz ekran tercih etmiş olacak.

Bu akıllı telefonla ilgili daha önce ortaya çıkan bilgilere göre, Nova 8 Pro'nun 64 MP ana kamerası olacak. Ön tarafta ise 32 MP çözünürlük sunan bir kamera yer alacak. Ayrıca bu akıllı telefonun 66 watt hızlı şarj desteği sunacağı söyleniyor. Bu arada, 120 Hz tazeleme oranının da sadece Pro modelinde olacağı düşünülüyor. Fiyatı bilinmeyen telefonlar, 23 Aralık'ta düzenlenecek etkinlikte tüm detaylarıyla ortaya çıkmış olacak.