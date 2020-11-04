Huawei, Microsoft Office gibi popüler ofis yazılımlarına rakip olabilecek, hem çevrimdışı hem de çevrimiçi kullanılabilecek yeni ofis yazılım paketi Huawei Docs’u duyurdu. Uygulama, Word, Excel gibi uygulamalarla oluşturulmuş dosyaları da açabilecek.

ABD Başkanı Donald Trump’ın uzun süreden beri Çin’in en büyük şirketlerinden olan Huawei’ye karşı savaş açtığı biliniyor. Bu ekonomik savaş sonucunda şirketin ABD ürünlerini kullanmasını önemli ölçüde yasaklayan ABD hükümeti, kötü komşu örneği göstererek Huawei’yi ev sahibi yapmaya devam ediyor. Huawei, yaptığı son açıklamayla birlikte Microsoft Office ve Google Docs gibi metin düzenleme platformlarına rakip olacak Huawei Docs’u tanıttı.

Huawei Mobile Services Twitter hesabından da duyurulan Huawei Docs, tek bir noktadan 50’den fazla belge biçimine göz atabileceğiniz, yeni dosyalar oluşturup düzenleyebileceğiniz bir platform olarak tanıtıldı. Bununla birlikte Microsoft Word, Excel ve PowerPoint dosyalarıyla uyumlu olan Huawei Docs, bu uygulamalarda hazırlayıp kaydettiğiniz dosyaları da sorunsuz bir şekilde açıp düzenleme imkanı sunabiliyor.

Huawei Docs’da neler var?

Huawei Docs; Document, Spreadsheet ve daha pek çok hafif ve kullanımı kolay ofis uygulamasını bünyesinde barındıran bir ofis paketi. Hem bilgisayarınızda çevrimdışı olarak hem de çevrimiçi olarak düzenleme imkanı sunan Huawei Docs, Huawei Drive’ın çoklu cihaz dosya senkronizasyonu yeteneklerini kullanarak, güncellediğiniz dosyaları birden fazla cihazda aynı anda senkronize etmenizi sağlıyor.

Huawei, bu yatırımları neden yapıyor?

Huawei, son dönemde ABD ürünlerinden olabildiğince uzaklaşmak için çabalıyor. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın Huawei’ye karşı uyguladığı yaptırımlar, şirketi böyle adımlar atmaya zorlamış görünüyor. Şu sıralar ABD teknolojilerinin kullanıldığı yarı-iletkenleri alması yasaklanan Huawei, yazılım konusunda da ABD’ye olan bağımlılığını ortadan kaldırmaya çalışıyor.

Bu açıdan bakıldığında Huawei’nin önümüzdeki günlerde daha pek çok uygulamayı tanıtıp, ABD’ye ve diğer ülkelere olan bağımlılığını azaltarak her açıdan kendi kendine yetebilen bir şirket olması bekleniyor.

Peki sizler Huawei Docs’u nasıl buldunuz? Huawei’nin uyguladığı bu adımlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.