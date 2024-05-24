Huawei’nin ülkemizde ön siparişle satışa sunduğu Pura 70 Ultra’yı birkaç gün deneyimledim ve her yönüyle inceledim.

Huawei, uzun yıllardır karşımıza P serisi olarak çıkan serisinde bu sene bir isim değişikliğine gitmiş ve Pura ismini duyurmuştu. Bu yeni isimle gelen ilk seri ise Pura 70 serisi oldu.

Hem tasarımıyla hem de sunduğu özelliklerle piyasaya sürüldüğü günden bu yana adından söz ettirmeyi başaran serinin üç üyesi var; Pura 70, Pura 70 Pro ve Pura 70 Ultra. Ben bu üyelerden Pura 70 Ultra’yı bir süre deneyimleme fırsatı yakaladım. Peki telefon neler sunuyor? Beraber göz atalım.

Tasarımla başlayalım;

Huawei konu tasarım olunca yeni şeyler denemeye devam eden nadir markalardan biri. Pura 70 Ultra da bu konuda istisna değil ve hem serinin önceki jenerasyonlarından hem de görmeye alışık olduğumuz telefon tasarım standartlarından farklı bir tasarım dili var.

Genel olarak premium bir görünüm sunan telefon, arkada üçgen formda bir kamera modülü ile geliyor. Ayrıca arka kapakta bu üçgen kamera modülüne yıldız desenli ve hafif kabartmalı bir yapı eşlik ediyor. Tabii ki bahsettiğim kamera modülü küçük bir modül değil ama kameralar geliştikçe bu büyük kamera modüllerine de alıştık diyebiliriz o yüzden rahatsız eden bir büyüklük diyemem.

Telefon siyah, kahverengi ve yeşil renk seçenekleri ile geliyor. Ben yeşil olanı kullandım ve tatlı pastel bir renk oluşunun telefonun genel tasarımını ve premium dokusunu desteklemesini sevdim. Bunun dışında siyah zaten her zaman bir klasik ancak özellikle kahverengi olan da benim epey dikkatimi çekti. Eğer telefonunuzda farklı renkler görmeyi seviyorsanız kahverengi olan da değerlendirilebilir.

Ekran epey iddialı:

Gün boyu gözü ekranda olan biri olarak baktığım ekranın hem çalışırken hem de bir şeyler izlerken, oyun oynarken iyi performans sunması benim için çok önemli. Huawei Pura 70 Ultra beni bu konuda inanılmaz memnun etti.

6,8 inç’lik ekran, 1260x2844 px FHD+ çözünürlük, 2500 nits, 120 Hz yenileme hızı ve 1,07 milyar renk ile geliyor. Bunun deneyime yansıması ise oldukça iyi. Ben gün içinde telefonu hem iç hem dış mekanda kullanırken ekrana dair hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ayrıca oyun oynarken ve bir şeyler izlerken de ekran her yönüyle tatmin etti.

Huawei Pura 70 Ultra’nın ekranının en iddialı yönlerinden biri de aşırı dayanıklı olması. ‘’Kristal Zırh Kunlun Glass’’ sayesinde ekran hem kırılmalara hem de çizilmelere karşı aşırı dayanıklı hale getirilmiş. Neyse ki ben kullanırken başıma tatsız bir düşme deneyimi gelmedi ama gelseydi de içim rahat olacaktı sanırım. Çizilme yönünden de birkaç gün boyunca kılıfsız şekilde aktif kullandım ve herhangi bir mikro çizik vs. oluşmadı.

Performans ne durumda?

Gün içinde sosyal medya, iş uygulamaları, bol bol görüntülü görüşme, mesajlaşma ve oyun için telefonu sürekli aktif kullanan biriyim ve artık performans noktasında belli bir beklentim de var.

Huawei Pura 70 Ultra, kullandığım süre boyunca beni performans konusunda hiç yarı yolda bırakmadı. Telefonun hem günlük kullanımda hem de oyun oynarken oldukça iyi bir performans sunduğunu söyleyebilirim.

Huawei bu yeni serisinde yeni Kirin 9010 işlemciyi kullandı ve bu yeni işlemcinin performansı da merak ediliyordu zaten. Belki özellikle çok yoğun oyun oynayan biriyseniz biraz daha güçlü olmasını dileyebilirsiniz ama ben herhangi bir kasma, donma vb. sorun yaşamadım oyunlarda da.

Tabii ki kullanım çok yoğun olunca bunun bataryaya bir etkisi oluyor ama 5200 mAh’lık batarya ve hızlı şarj ile şarj hiç sorun olmadı diyebilirim.

Şimdi gelelim esas mevzuya: Kamera!

Huawei biliyorsunuz kamera konusunda sektörün en iddialı markalarından biri. Her yeni üst segment telefonunda kameraları ile bizi hayrete düşürmeyi başarıyor. Pura 70 Ultra da piyasaya bu konuda iddialı bir giriş yaptı.

DXOMARK’ta 163 puanla en yüksek puanı alarak dünyanın en iyi kameralı akıllı telefonu olmayı başaran Pura 70 Ultra epey konuşuldu haliyle. Peki kamerası gerçekten en iyisi mi?

Ben telefonla fotoğraf ve video çekmeyi çok seven biriyim. Sokak ortasında aniden durup telefonunu havaya çeviren, bir şeyler odaklamaya çalışan tipler olur ya, işte o benim. Haliyle Huawei Pura 70 Ultra’yı deneme şansı beni epey heyecanlandırdı.

Ve samimi olayım; hem fotoğraf hem de video tarafında performansı epey beğendim. Teknik detayları da vereceğim ama şöyle söyleyeyim, portre, makro ve manzara çekimlerinde çektiğiniz her fotoğraf sanki aşırı yetenekli bir fotoğrafçıymışsınız gibi hissettiriyor. Ama en etkileyici kısmı renk ve kontrast doğruluğu oldu benim için.

Video tarafında da benzer şekilde başarılı bir performans var. Hareket halindeyken sabitleme çok iyi iş çıkarıyor ve akıcı videolara çekmeyi sağlıyor, herhangi bir netlik kaybı olmadan video çekilebiliyor. Ayrıca videoda ses çok çok iyi. Gürültü engelleme oldukça iyi çalışıyor ve gürültüyle ‘’duymak isteyeceğiniz’’ sesleri çok iyi ayırt ediyor.

Telefon bunları yaparken Ultra Işık Alan Teleskobik Kamera, ileri geri hareket edebilen bir lens ve büyük 1 inçlik ışık toplama sensöründen destek alıyor. F2.1 büyük diyafram açıklığı ve 35x makro yakınlaştırma ile donatılan Ultra Işık Alan Makro Telefoto Kamerası da makro çekimlerde harika sonuçlar yakalamanızı sağlıyor.

Ayrıca Ulta Işık Alan Kamera’ya eşlik eden HUAWEI XD Hareket Motoru sayesinde Ultra Hızlı Anlık Çekim modu ile saatte 300 km hızla hareket eden cisimleri bile net şekilde çekebileceğiniz vadediliyor. Ben bu kadar hızlı bir şeyi çekme şansı yakalayamadım ama denediğim tüm hareketli objelerde oldukça iyi sonuçlar aldığımı söyleyebilirim.

Kamera performansının bende yarattığı etki şu oldu; Çekilen görüntüleri şıp diye üzerinde otomatik olarak oynayıp düzelten telefon kameralarına çok alıştık. Huawei Pura 70 Ultra, bunun yerine sensörleriyle, lensleriyle fotoğrafı ya da videoyu gerçekten çektiğinizi hissettiriyor. Bunun bence uzun vadede de etkisi olacaktır. Çünkü çekim işini donanımdan çok yazılımla halleden telefonlarda bir süre sonra performans gerilemesi yaşanıyor. Pura 70 Ultra bana bunu yaşatmayacağını hissettirdi.

O malum soru: Google servisleri ne durumda?

Bu sorunun kafaları kurcalamasını anlıyorum. Neyseki Huawei, EMUI 14 ile artık bu sorunu kökten çözdü. Artık tüm Google uygulamaları doğrudan AppGallery üzerinden indirilebiliyor. Herhangi bir sanal cihaz kurulumu vs. gerekmeden standart bir Android kullanıcısı gibi uygulamalara erişebiliyoruz.

AppGallery üzerinden direkt yüklenebilen uygulamaların sayısı şu an için yaklaşık 30. Instagram, WhatsApp, YouTube, tüm Google servisleri bu listede yer alıyor yani kafanızda soru işareti kalmasına gerek yok. Ama baktınız indirmek istediğiniz bir uygulama AppGallery’de yok, o zaman da yapmanız gereken şey AppGallery üzerinden Play Store indirmek. Bu da size PlayStore’daki tüm uygulamalara erişme fırsatı sunuyor.

Bazı durumlarda GBox yüklenmesi de istenebiliyor ancak GBox artık farklı çalışıyor ve çok daha pratik. Herhangi bir üçüncü taraf buluta veri gönderilmesine gerek kalmadan doğrudan cihaz üzerinde işlem yapılıyor. Uygulamalar GBox içine değil, doğrudan telefona yükleniyor. Aradaki kafa karıştırıcı adımlar da ortadan kalkmış durumda yani.

Özetle Huawei Pura 70 Ultra, kamera ve video performansı yüksek bir telefon arayan herkes için tavsiye edebileceğim bir telefon olmuş. Ben oyun oynamayı da seven biri olarak o tarafta da herhangi bir performans sorunu yaşamadım.

Tasarım tabii ki kişisel bir tercih ama ‘’ben sade severim’’ diyenleri bile ele aldığında memnun edecek bir hissiyatı ve görünümü var.

Satın almak isteyenler için seçenekler ise şöyle;

16+512 GB 74.999 TL (ön siparişe özel 69.999 TL ve FreeBuds Pro 3 hediyesi +12 Ay Ekstra Garanti)

Eğer bir telefon arayışındaysanız ön siparişe özel fırsatlarla yüksek performans sunan en iyi seçeneklerden biri olan Huawei Pura 70 Ultra’ya buradan göz atabilir, 3.000 TL değerinde ‘’APURA70ULTRAPR’’ kupon kodunu da kullanarak satın alabilirsiniz.