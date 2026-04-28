10.200 mAh'lik Devasa Bataryaya Sahip Bütçe Dostu Telefon vivo Y600 Pro Tanıtıldı

vivo, uygun fiyata 10.200 mAh batarya sunan yeni telefonu Y600 Pro'yu resmen tanıttı.

Gökay Uyan

Dünyanın en çok akıllı telefon satan markalarından biri olan Çin merkezli vivo, ülkemizde de çok ilgi görüyordu. Şimdi ise firma, bütçe dostu Y serisi telefonlarına bir yenisini daha ekledi. Teknoloji devi, gerçekleştirdiği bir lansman ile Y600 Pro isimli telefonunu resmen tanıttı.

Y600 Pro modeli bütçe dostu bir telefon olmasına rağmen her özelliğiyle dikkat çekmeyi başaran bir cihaz. Bu konuda en öne çıkan kısmı ise âdeta akü gibi diyebileceğimiz bataryası. Telefonun arkada ortaya konumlandırılan yuvarlak kamera adası, önde ise delikli ekran kamera tasarımıyla geldiğini belirtelim.

10.200 mAh'lik Devasa Bataryaya Sahip Bütçe Dostu Telefon vivo Y600 Pro Tanıtıldı
Karşınızda 10200 mAh bataryalı vivo Y600 Pro

Y600 Pro modelinde 6,83 inç boyutunda 120 Hz yenileme hızına ve FHD+ çözünürlüğe sahip AMOLED ekran bulunuyor. Telefon MediaTek’in yeni Dimensity 7300e işlemcisini kullanan ilk telefon olarak karşımıza çıkıyor ve gelişmiş verimlilik, performans sunuyor. Bu işlemciye 8/12 GB RAM ve 128 GB’tan başlayıp 256 GB’a çıkan depolama eşlik ediyor.

Telefonun arka tarafında 50 MP’lik f/1.8 diyafram açıklığında ana kamera ve kızılötesi verici olan yardımcı sensör var. Önde ise deliğe yerleştirilen 32 MP’lik selfie kamerası görüyoruz. Telefon, kutudan Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile çıkıyor.

Telefonda silikon karbon teknolojisine sahip 10200 mAh’lik devasa bir batarya var. Bu teknoloji sayesinde önceki nesilden %45 daha büyük olan dev bataryasına rağmen sadece 8,2 mm kalınlığında. 90W hızlı şarj sunan cihaz; siyah, mavi, altın ve mor seçenekleriyle sunulacak. Cihazın başlangıç fiyatı 307 dolar, en üst seviye versiyonun fiyatı ise 424 dolar olarak açıklandı.

vivo Y600 Pro teknik özellikleri

Column 1 Column 2
Ekran 6,83 inç, 120 Hz, FHD+, AMOLED
İşlemci Dimensity 7300e
RAM 8/12 GB
Depolama 128/256/512 GB
Arka kamera 50 MP + yardımcı sensör
Ön kamera 32 MP
Batarya 10200 mAh (90W)
İşletim sistemi OriginOS 6 (Android 16)

