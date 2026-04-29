Samsung, Galaxy S27'de Yıllardır Aynı Kalan Kamera Tasarımını Değiştirmeyi Planlıyor

Yeni bir iddiaya göre Samsung, Galaxy S27 ailesinde yıllardır telefonlarında aynı olan kamera tasarımını değiştirecek.

Samsung, Galaxy S26 serisini tanıtalı daha birkaç ay olmasına rağmen kullanıcılar şimdiden Galaxy S27’yi merak etmeye başladı. 2027’nin başlarında tanıtılacak telefonlar hakkında sızıntılar da bugünden geliyor. Şimdi ise kamera tarafıyla ilgili büyük bir iddia ortaya atıldı.

Samsung, uzun yıllardır amiral gemisi S serisi telefonlarının kamera tasarımlarını değiştirmiyordu. Her telefonda pil şeklinde sol kısma konumlandırılmış kamera kurulumu görüyorduk. İddiaya göre yeni seride bu değişebilir.

Kamera tasarımı yeni gelecek bir özellik nedeniyle tamamen değiştirilebilir

Güney Kore’den gelen yeni bir sızıntıya göre Samsung, tüm Galaxy S27 serisi için arka kamera düzenini yeniden tasarlamayı düşünüyor. Tam tasarım henüz net değil, ancak değişikliğin ardındaki nedenin kozmetik olmaktan ziyade pratik olduğu ifade edilmiş.

Samsung'un Galaxy S27 serisine dahili mıknatıs eklemeyi planlıyor. Bu, kılıfa ihtiyaç duymadan Qi manyetik kablosuz şarjı ve manyetik aksesuarları desteklemeyi sağlayacak. Ancak iddiaya göre mevcut kamera düzeni sorun oluşturuyor. Dikey düzenin, dairesel bir mıknatıs halkası için gerekli olacak alanı kapladığı ifade edilmiş. Bu da kamera tasarımının değişmesine neden olabilir.

Yani yenilenen tasarım görünümden ziyade yer açmakla ilgili olacak. Samsung’un bu özelliği normalde S26’da getirmesi bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi. S27’de olup olmayacağını bekleyip göreceğiz. Eğer gerçek çıkarsa yeni tasarımın nasıl olacağı da merak konusu. Dikey düzen yerine daha az yer kaplayan yatay bir düzen veya iPhone’lar gibi üçgen ada gibi tercihler yapılabilir.