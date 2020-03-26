Hauwei, bir süredir konuşulan yeni akıllı saati Watch GT 2e'yi resmen duyurdu. Pek çok özelliğiyle selefi Watch GT 2'ye benzeyen saatin piyasaya ne zaman sürüleceği açıklanmadı.

Çinli teknoloji devi Huawei'nin uzunca bir süredir beklediği 26 Mart tarihi nihayet geldi çattı. Şirket, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı bir açıklamayla yeni amiral gemisi telefon ailesi P40'ı bugün duyuracağını açıklamıştı. Verdiği sözde duran Huawei, düzenlediği bir etkinlikle yeni amiral gemileri P40, P40 Pro, P40 Pro Plus ve yeni akılllı saati Watch GT 2e'yi resmen duyurdu.

Huawei, akıllı telefonlarının yanı sıra giyilebilir teknolojik ürünleri ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bir marka. Şirket, özellikle de Watch GT 2 olarak isimlendirdiği akıllı saati ile iyi bir çıkış yakalamayı başarmıştı. Bu çıkışı 2020 yılında da sürdürmeyi planlayan Huawei, yeni akıllı saati Watch GT 2e ile de tüketicilerin takdirini kazanmak istiyor.

Tasarım

Aslına bakacak olursak Huawei Watch GT 2e'nin tasarımı kısa bir süre önce sızdırılmıştı. Sızdırılan görüntülerin doğru olduğunu tayit ettiğimiz tanıtımda, Huawei'nin yeni akıllı saatinde Watch GT 2'den fazla uzaklaşmadığını görüyoruz. Genel hatlarıyla GT 2'ye benzer bir tasarıma sahip olan Watch GT 2e, sağ tarafındaki ince tuşlarla daha sportif bir havaya bürünmüş durumda.

Teknik özellikleri

Huawei'nin yeni akıllı saati Watch GT 2e, pek çok özelliği ile selefine hayli benzerlik gösteriyor. Öyle ki bu akıllı saatte de 1.39 inç büyüklüğünde bir ekran görüyoruz. AMOLED panele sahip bu ekran, tüketicilere 454 x 454 piksel (HD) çözünürlük sunuyor. Böylelikle kullanıcılar, bir akıllı saatten beklenecek maksimum kaliteyi Huawei Watch GT 2e'de bulabilecekler.

Huawei Watch GT 2e, 16 MB RAM kapasitesi ve 4 GB de depolama alanıyla geliyor. Bu RAM kapasitesi fazlasıyla küçük görünüyor olabilir ancak hem bu akıllı saatte kullanılan işlemci hem de işletim sistemi, zaten büyük bir RAM'e ihtiyaç duymuyor. Tüm bunlara ek olarak Huawei'nin yeni akıllı saati 455 mAh'lık bir batarya ile geliyor ve tüketicilere tek şarjla hayli uzun bir kullanım imkanı sağlıyor.

Yetenekleri

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Huawei Watch GT 2, tüketiciler için pek çok özellik sunmuştu. Huawei, az önce duyurduğu yeni akıllı saatinde de bu özelliklerin tümünü tüketicilere sunuyor. Örneğin kullanıcılar, bu akıllı saat aracılığıyla onlarca spor aktivitesini kayıt altında tutabiliyorlar. Ayrıca tüketiciler, Huawei Watch GT 2e ile sağlıkları ile ilgili bilgilerini ve stres durumlarını da rahatlıkla takip edebilecekler.

Tüketiciler, Huawei Watch GT 2e'ye sahip olduklarında akıllı telefonlarından nispeten ayrılabilecekler. Çünkü bu akıllı saati kullanarak aramalar yapabilecek ve gelen aramaları yanıtlayabileceksiniz. Ayrıca bu akıllı saatin sahip olduğu dahili hoparlörü kullanarak müzik de dinleyebileceksiniz. Tüm bunlara ek olarak su geçirmeyen saat, koşullar her ne olursa olsun kolunuzda kalabilecek.

Fiyatı ve çıkış tarihi

Huawei Watch GT 2e ile ilgili açıklamalarda bulunan bulunan yetkililer, bu ürünün Avrupa fiyatının 199 euro (yaklaşık 1.400 TL + vergiler) olacağını bildirdiler. Huawei, yeni akıllı saatinin erişilebilirlik tarihini ne yazık ki açıklamadı.