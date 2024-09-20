Akıllı saat deneyimini sunduğu özelliklerin yanında şık tasarımlarıyla da yeniden şekillendiren yeni Huawei Watch GT 5’i inceledim!

Akıllı saatler uzaktan bakınca kimilerine ‘’acaba gerek var mı?’’ dedirtese de kullanmaya başladıktan sonra adeta vazgeçilmez olan ürünlerin başında geliyor. Ben de uzun süre bu teknolojiyi hayatıma entegre etmemiştim ama önce bileklik ardından da akıllı saatlere geçerek bu nimetten yararlanmaya başladım.

Ancak benim için en önemli şeylerin başında tasarım geliyor diyebilirim. Çünkü nihayetinde bu ürünler aynı zamanda birer aksesuar ve taktığınızda sizi mutlu etmesi gerekiyor. Bu noktada tasarım dilini en çok beğendiğim markalardan biri de Huawei ve yepyeni Huawei Watch GT 5’i inceleme fırsatı bulduğumda bu yüzden çok sevindim. Huawei Watch GT 5 serisi, düz ve Pro olmak üzere iki farklı modelle geliyor. Ben de bu içerikte hem serinin genel özelliklerine hem de kullandığım Huawei Watch GT 5’in sunduklarına değineceğim.

Önce teknik özelliklerine bir göz atalım:

Yeni keskin hatlı 8 kenarlı tasarım.

46mm modellerde 2 haftaya, 41 ve 42mm modellerde 1 haftaya varan şarj süresi.

Geliştirilmiş çift bant Sunflower GPS teknolojisi.

Yenilenen koşu ve bisiklet spor asistanı.

Yeni patika koşu takibi özelliği.

15 binden fazla golf sahası haritası.

Petal Maps haritalarını canlı saat üzerinde görebilme.

40 metre tuzlu su dayanıklılığı.

Mesaj yanıtlamak için klavye desteği (20 dil destekli)

Huawei telefon ile kullanıldığında 12 dilde metin okuma desteği. (Türkçe desteği daha sonraki güncellemeler ile eklenecek).

Health+ Membership

Huawei TruSense ile geliştirilmiş sağlık takibi.

EKG ölçümü.

EMUI, HarmonyOS, Android ve iOS işletim sistemli cihazlar ile uyumlu.

Hafifliğine inanamadığım bir akıllı saat

Ben Huawei Watch GT 5’in 46mm olan modelini kullandım. Cihazın tasarımı, kullanılan yüksek kaliteli paslanmaz çelik ve sekiz köşeli klasik saat görünümü sayesinde zaten premium hissettiriyor ancak beni en çok şaşırtan koluma taktığımda hissettiğim şey oldu.

Çünkü genelde böyle büyük akıllı saat modellerinde bir hantallık oluyor. Fakat Huawei Watch GT 5 inanılmaz hafif bir saat. Özellikle de saatin altında sensörlerin ve pilin yer aldığı kısmın da kol yapısını rahatsız etmeyecek şekilde tasarlanması kullanımı epey rahat hale getirmiş.

Ayrıca kullandığım model en geniş ekranlı yani en büyük model olmasına rağmen kolda oldukça sade ve şık durduğunu da söylemem gerek. Yine farklı kayış seçenekleri de farklı zevklere hitap ediyor. Benim kullandığım kayış da saatin şık tasarımını aynı zamanda daha spor bir görünüme kavuşturması açısından oldukça güzeldi.

Tabii olmazsa olmazımız saat yüzleri de Huawei Watch GT 5 serisi ile çeşitlenmiş. Pro modeller için 14, düz modeller için ise 12 farklı yüz var ve tarzınız ve ihtiyaçlarınız ne olursa olsun Huawei’nin mağazası da bu konuda oldukça zengin zaten.

Motivasyona ihtiyacı olanları memnun edecek sağlık ve egzersiz özellikleri

Akıllı saatlerin sağlık takibi ve egzersiz özellikleri benim günlük alışkanlıklarımı şekillendirme noktasında motivasyon kaynağım oldu. Özellikle yürüyüş, koşu, bisiklet gibi egzersiz takip özellikleri ve tüm egzersizlerinizi düzenli olarak takip edebilmek bu alanlardaki gelişimleriniz açısından gerçekten faydalı olacaktır diye düşünüyorum.

Huawei Watch GT 5 de bu konuda profesyonel veriler sağlayan oldukça başarılı bir ürün olmuş gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.

Bu noktada HUAWEI TruSense Sistemi, en doğru ve güvenilir verileri sağlamak için gelişmiş özelliklerle geliyor. Çok aralıklı optik yol mimarisi, çok bölgeli optik yol tasarımı ve son teknoloji cam karartma teknolojisi sayesinde hem egzersiz hem sağlık verilerimiz çok daha yüksek doğruluk oranı ile elde ediliyor.

Huawei Watch GT 5 de 7/24 sağlık analizi yapıyor ve bunu bizim seçtiğimiz şekilde bildirimlerle aktarıyor. Böylece takibi de daha kolay oluyor. Huawei Watch GT 5 Pro modelinde artık tıbbi sınıf EKG ölçümü de yapılıyor ancak bu benim kullandığım modelde yoktu.

Ayrıca yine Watch GT 5 serisinde Huawei Ayçiçeği Konumlandırma Sistemini de geliştirmiş. Böylece rota doğruluğunu %40, mesafe doğruluğunu %30 ve tempo doğruluğunu %20 artırmış. Ben de kullanımın boyunca her üçü için de yürüyüş ve koşu egzersizlerim sırasında oldukça iyi sonuçlar aldığımı söyleyebilirim.

Benim bir diğer çok sevdiğim özellik de Koşu Formu Analizi özelliği oldu. Profesyonel birinin mutlaka çok daha fazla işine yarayacaktır ama benim gibi egzersizlerine yavaş yavaş koşu eklemeye başlamış biri için bu özellik kendimi geliştirmeme ve güncel durumumu gerçekçi şekilde görebilmeme yardım etti.

Haritalar ve rotalar da zenginleşmiş

Özellikle farklı rotalarda koşu, yürüyüş, bisiklet turlarına çıkan biriyseniz Huawei Watch GT 5 serisi sizi çok memnun edecek yeni geliştirmelerle geldi. Topoğrafya göstergelerini içeren ayrıntılı bir harita görüntüleme olanağı sunan tam renkli haritalar pek çok egzersizi destekliyor ve bu ayrıntılı harita modu aynı zamanda katedilen mesafe gibi verileri de aynu ekranda sunuyor.

Ayrıca Patika Koşusu Navigasyonu özelliği de navigasyon sisteminin kullanıcıyı başlangıç noktasına doğru bir şekilde geri götürmesini sağlayan Track Return özelliği ve koşu rotalarıyla "çizim yapma" olanağı sağlayan RouteDraw gibi özelliklerle zenginleştirilmiş durumda.

Ayrıca Bilek Üstü Bisiklet Kılavuzu, Trail Koşu Navigasyonu, Profesyonel Golf Modu, Serbest Dalış Modu gibi özellikler de bu egzersizleri aktif şekilde yapan kullanıcılara pek çok kolaylık sunuyor. Ben bu özellikleri deneyimleme fırsatı bulamadım ancak özelliklerin tamamının bu alanların profesyonellerine büyük kolaylıklar sağlayacak şekilde geliştirilmiş olduğunu aktarabilirim.

Şöyle bir toparlamam gerekirse:

Huawei Watch GT 5 serisi, tasarımıyla özellikle klasik saat görünümü seven herkesin gönlünü çalacak bir görsele sahip. Bunun yanında eklenen bir dizi sağlık ve egzersiz takip özelliği, yeni ve gelişmiş harita ve rota özellikleri, bir akıllı saatten tüm beklentilerinizi ve fazlasını karşılıyor.

Bunun yanında telefon görüşmesi ve doğrudan saat üzerinden klavye kullanımı ile mesajlara yanıt verebilmek de büyük bir konfor gerçekten.

Eğer bir akıllı saat alma düşünceniz varsa ve sizi hem görsel olarak hem de sunduğu özelliklerle memnun edecek bir seçenek arıyorsanız Huawei Watch GT 5 serisine mutlaka göz atmanızı öneririm.