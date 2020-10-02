Hubble, Patlayan Bir Süpernovayı Görüntüledi (Video)

30 yılı aşkın süredir uzayda görev yapan Hubble Uzay Teleskobu, 70 milyon ışık yılı uzaklıkta patlayan bir süpernovayı zaman atlamalı çekim tekniğiyle gözlemlemeyi başardı. Yapılan gözlemler, galaksiler arası mesafeyi hesaplama konusunda büyük önem teşkil ediyor.

Nisan 1990'da Discovery uzay mekiğiyle Dünya çevresindeki yörüngesine taşınan Hubble Uzay Teleskobu, uzayda geçirdiği 30 yılı aşkın zamanda birçok etkileyici fotoğrafa imza attı. Şimdiyse Hubble, galaksisindeki bütün yıldızları gölgede bırakan ve 5 milyar Güneş'in enerjisini açığa çıkaran parlak bir süpernovanın zaman atlamalı çekimini kaydetmeyi başardı.

Patlayan yıldızı bir yıl boyunca gözlemleyen Hubble, patlamanın giderek küçülüşünü izledi ve süpernovalar için oldukça nadir sayılabilecek zaman atlamalı çekim yapmayı başardı. SN2018gv olarak bilinen süpernova, ilk olarak 2018'in Ocak ayının ortalarında, Dünya'dan yaklaşık 70 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan çubuklu sarmal gök ada NGC 2525'in kenarında görülmüştü. Araştırmacılar, bunun Tip Ia süpernovası olduğunu söylüyor.

Hubble'ın gözlemlediği süpernova patlaması:

Yukarıdaki birkaç saniyelik videoda, Hubble Uzay Teleskobu ile Şubat 2018 - Şubat 2019 tarihleri arasında kaydedilen 1 yıllık gözlemler yer alıyor. Yakalanan bu görüntüler bilim dünyası açısından büyük önem teşkil ediyor çünkü araştırmacılar, Tip Ia patlamalar sırasında Dünya'dan gözlemlenen parlaklığı kullanarak galaksiler arası mesafeyi hesaplayabiliyorlar.

Bu noktada bilim insanları, teorik olan mesafeyi gözlemlenen parlaklık ile karşılaştırarak süpernovaya ve içerisinde bulunduğu galaksiye olan mesafeyi doğru bir şekilde hesaplamanın mümkün olduğunu belirtiyorlar. Bu da bilim insanlarına, evrenin uzaydaki belirli bir noktadan farklı mesafelerde ne kadar hızlı genişlediğini (Hubble sabiti) hesaplamak için daha fazla veri sunuyor. Hubble'ın süpernovayı gözlemlemesinin en önemli nedenlerinden birinin de bu olduğu söylenebilir.

Videonun en başında görüldüğünde süpernova, galaksideki diğer tüm yıldızlardan daha parlak bir şekilde parlıyordu ancak yakıtı bittiği için patlamanın şiddeti de hızla azaldı. NASA, bu konudaki bir blog yazısında "Bir yıldız, Güneşimizin birkaç milyar yılda yaptığı kadar enerjiyi birkaç gün içinde serbest bıraktığında onun uzun süre görünür kalmayacağını bilirsiniz" diye yazdı.