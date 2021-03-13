Hubble Teleskobu'nda Yaşanan Yazılım Kaynaklı Sorun Çözüldü

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu, geçtiğimiz günlerde bir sorun ile karşılaşarak güvenli moda geçmişti. Yazılım kaynaklı olduğu tespit edilen sorun çözüldü ve teleskop yeniden çevrimiçi oldu.

Hubble Uzay Teleskobu, neredeyse 30 yıldır yörüngede ve bu görev süresi boyunca dünyaya pek çok önemli veri gönderdi. Uzaya dair edindiğimiz pek çok önemli bilgiye kaynaklık eden teleskop, tahmin edilenden çok daha uzun süre görevde kaldı ve önümüzdeki dönemde yerini James Webb Uzay Teleskobu'na bırakacak.

30 yıllık uzun görev süresi boyunca Hubble zaman zaman sorunlarla karşılaşarak kendini güvenli moda aldı. Bu sorunların pek çoğu kolayca çözülebilecek sorunlardı ve teleskop kısa sürede yeniden çevrimiçi oldu. Aynı zamanda en sonuncusu 2009'da olmak üzere Hubble'a toplamda beş adet bakım uçuşu düzenlendi. Bu bakım çalışmalarında bir yandan hatalar ve sorunlar giderilip rutin bakım yapılırken bir yandan da kimi araçlar daha gelişmiş modern araçlar ile değiştiridi.

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan sorun sonrası güvenli moda geçmişti:

Hubble, 7 Mart tarihinde kendini güvenli moda almıştı. Sorunun neden kaynaklandığı başlangıçta bilinmese de bilim insanları kısa süreli ve çözülebilecek bir sorun olduğunu ifade ederek sorun üzerinde çalışmaya başlamıştı. Yazılım kaynaklı olduğu anlaşılan bu sorun 11 Mart tarihinde çözüldü ve Hubble yeniden görevinin başına geçti. Ancak NASA'dan gelen açıklamalara göre bu kez de başka bir sorun ile karşılaşıldı.

NASA ekipleri yazılım kaynaklı sorunu çözdükten sonra Hubble'a 2009 yılında gerçekleştirilen bakım ziyareti sırasında yerleştirilen The Wide Field Camera 3 (WFC3)'de ortaya çıkan bu sorun, NASA'ya göre 'beklenmedik bir hata'. Ekipler şu an sorunun kaynağını tespit etmek için çalışıyor. Bu süreçte Hubble görevine devam ediyor.