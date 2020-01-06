Hubble, Yerel Evrenin En Büyük Galaksisini Görüntüledi

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu'nu kullanan araştırmacılar, yerel evrenin bilinen en büyük galaksisi hakkında incelemeler yaptılar. Gezegenimizden 232 milyon ışık yılı uzaklığında bulunan galaksi, içerisinde Samanyolu'na kıyasla 10 kat daha fazla yıldız barındırıyor.

Gelişen teknolojiyle birlikte bilinen evrenin derinliklerine doğru yaptığı keşiflerini hızlandıran NASA, oldukça ilginç bir galaksiyi gözlemledi. Gözlemlenen bu galaksi, yerel evrende bilinen en büyük galaksilerden biri durumunda, içinde bulunduğumuz Samanyolu’ndan tam olarak 2,5 kat daha geniş ve 10 kat daha fazla yıldız içeriyor.

‘UGC 2885’ isimli bu devasa galaksi, araştırmacılar tarafından “nazik bir dev” olarak nitelendiriliyor çünkü milyarlarca yıldır sessizliğini bozmuyor. Bu galaksinin, galaksiler arası uzaydaki hidrojeni azar azar çektiği düşünülüyor. Bu da Samanyolu’nda süregelen bir yıldız doğumunu körüklüyor. Gök bilimciler, galaksinin merkezinde süper kütleli, merkezi uyuyan bir kara delik olduğunu ve galaksinin çok daha küçük uydu galaksilerle beslenemediği için gaz sızdırarak öldüğünü söylüyorlar.

Dev galaksi, boşlukta izole bir şekilde bulunuyor:

Ölmekte olan bu dev galaksi, gök bilimci Vera Rubin (1928-2016) tarafından Hubble Uzay Teleskobu kullanılarak gözlemlenmişti. Rubin’in bu gözleminin ardından Louisville Üniversitesi’nde görev yapan Benne Holwerda, galaksiye “Rubin’s galaxy” takma adını verdi. Holwerda, yürütmekte olduğu araştırma hakkında “Araştırmam, büyük ölçüde Vera Rubin’in bu galaksinin boyutu hakkındaki çalışmasından ilham aldı” diyor.

Vera Rubin, galaksilerin dönüş eğrileri üzerine çalışarak galaksilerin kütlesinin çoğunu oluşturan karanlık madde için kanıt sağlamıştı. Holwerda da galaksiye bu ismi vererek onun hatırasını yaşatmak istediklerini söylüyor. Galaksi hakkındaki çalışmalarını yürüten Holwerda, galaksinin bu korkunç boyutuna neyin yol açtığını henüz bilemediklerini ancak anlamaya çalıştıklarını belirtiyor. Holwerda’nın galaksinin boyutuna atıfta bulunduğu açıklamasıysa şu şekilde: “Galaksi, uzaydaki başka herhangi bir şeye çarpmadan yapabileceğiniz disk galaksisi kadar büyük.”

Araştırmacılar, galaksinin boyutunun bu kadar büyük olmasının altında yatan sebebin boşlukta oldukça izole bir şekilde durması ve çevrede ona çarparak dönüş eğrisini bozabilecek hiçbir komşu galaksinin bulunmaması olabileceğini düşünüyorlar. Holwerda ise galaksinin zaman içerisinde yavaş yavaş büyüdüğünü ifade ediyor.

NASA’nın yakın zamanda kullanılmaya başlanacak olan James Webb Uzay Teleskobu, bu galaksinin merkezini ve küresel küme popülasyonunu keşfetmek için kullanılabilir. Kuzey takımyıldızı Perseus’ta bulunan devasa galaksi, gezegenimizden 232 milyon ışık yılı uzaklıkta konumlanıyor.