HyperJam IZTECH Game Hackathon'a Kayıt Olmak İçin Son 3 Gün

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) IEEE Öğrenci Kolu tarafından HyperJam IZTECH Game Hackathon adıyla düzenlenecek geliştirme yarışması, 27-28 Mart tarihlerinde kıyasıya rekabete sahne olacak.

Toplam 10.000 TL ödüllü HyperJam, yarışmacıların bir etkinlik sponsorunun veya IEEE İYTE’nin vereceği tema kapsamında belirli bir süre içinde hyper casual bir oyun geliştirecekleri bir maratondur.

Etkinlik, bağımsız geliştiricilerin ve amatörlerin kendi aralarında dostça rekabet ederken, bunun yanında yatırımcılara ve firmalara becerilerini ve yaratıcılıklarını gösterebilecekleri, oyun geliştirme alanında eğitimler ya da içerikler üreten kişilere de ulaşılabilecek bir atmosfer oluşturmayı amaçlıyor.

HyperJam IZTECH Game Hackathon hakkında daha fazla bilgi almak ya da etkinliğe başvuruda bulunmak için hyperjamiztech.org web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Etkinliğin 27-28 Mart tarihlerinde gerçekleştirileceğini de hatırlatalım.