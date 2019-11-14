Hyundai'den Dünyanın İlk Aktif Gürültü Kontrolü Sistemi

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, araç hareket halindeyken dışardan gelen sesleri tamamen kesmek için dünyanın ilk QNX tabanlı Aktif Gürültü Kontrolü sistemini geliştirdi.

Günümüzdeki otomobillerde, bilhassa hibritlerde ve geleneksel olmayan ateşleme dizileri kullanan içten yanmalı motorlara sahip araçlarda gürültü azaltmaya yönelik sistemlere rastlıyoruz; ancak Hyundai, sürücülerin ve yolcuların duymaktan haz etmediği bir başka gürültü kirliliğini de ele alıyor: Yol ve rüzgar sesi.

Yol ve rüzgar gürültüsünün kabine girmesini önlemek, ilk sabit tavanlı otomobilin montaj hattından çıkmasından bu yana otomobil üreticileri için öncelikli konulardan biri olmuştur. Son yirmi yılda, sadece ileri teknoloji ürünü lüks otomobillerde kullanılan gürültü önleme teknolojisi, ana akıma doğru ilerlemeye başladı. Akustik cam ve ses geçirmez malzemeler artık düşük profilli araçlarda dahi kullanılıyor. Bununla birlikte, dışardaki yol ve rüzgar gürültüsünü tamamen kesmek, çok fazla işlem gücü ve çevre kontrolü gerektiren pahalı ve karmaşık bir süreçtir.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, tamamen yol ve rüzgarla ilgili frekansları hedef alan, dünyanın ilk aktif gürültü önleme sistemini geliştirdi. Hyundai buna, Yol Gürültüsü Aktif Gürültü Kontrolü (Road Noise Active Noise Control - RANC) sistemi diyor ve etkilerinin çarpıcı olduğunu söylüyor. Şirkete göre söz konusu teknolojisi, kabin içi gürültüyü üç desibel kadar azaltabiliyor.

RANC, Güney Koreli otomotiv devine iki farklı kapı açabilir. Birincisi; şirket lüks segmentteki otomobillerini olduğundan daha sessiz bir hale getirebilir. İkinci olarak da, gürültü yalıtıcı malzeme ve damperler kullanarak, ses yapmayan araçlar üretebilir. Teknolojiden maksimum verim almak için çalışmalarına devam eden Hyundai, RANC sistemini yakın zaman sonra araçlarına entegre etmeyi umuyor.