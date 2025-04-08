Hyundai yöneticileri, arabalarda fiziksel tuş yer almasının dokunmatik ekranlardan daha güvenli olduğunu itiraf etti.

Gelişen teknoloji, otomobillerin iç mekânlarının da baştan aşağı değişmesine neden olmuştu. Artık ekranların ve dokunmatik sistemlerin daha fazla yer aldığını, fiziksel tuşların yavaş yavaş gittiğini görüyorduk. Tabii ki hâlâ fiziksel tuşları tercih edenler de yok değildi. Bunun nedeni ise dokunmatik sistemlerin ve ekranların riskli olduğuna dair düşüncelerdi.

Şimdi ise konu hakkında Hyundai’den bir açıklama geldi. Şirket yöneticisi Simon Loasby, dokunmatik ekranların kaza riskini artırdığını itiraf etti.

Fiziksel tuşlar ekranlardan daha güvenli

Autocar’a konuşan Loasby, artık neredeyse her arabada yer alan ekranların “dikkat dağıtıcı” olabileceğini söylerken fiziksel tuşların daha güvenli olduğunu aktardı. İnsanların ekrana bakmasının doğru olmadığını, yola bakmaları gerektiğini söylerken kas hafızası sayesinde tuşların kolayca kullanılabildiğini ifade etti.

Öte yandan şirketin tasarım tarafının başı Luc Doncerwolke, dolaylı yoldan ekranların masrafları azaltmanın bir yöntemi olduğunu aktardı. Ona göre her şeyi tek bir ekranda toplamak farklı farklı yerlere tuşlar koymaktan daha uyguna geliyor. Ancak Doncerwolke, sektörün nihayetinde fiziksel tuşlara yeniden döneceğine de inanıyor.

Tabii ki bunlar yöneticilerin düşünceleri. Hyundai’nin böyle bir yol izleyeceğini söylemek mümkün değil. Hatta şirketin son otomobillerinde daha büyük dokunmatik ekranlar görmeye başlamıştık. Tabii ki hem ekran hem de fiziksel tuşların yer alması da bir seçenek. Şirketin nasıl bir yol izleyeceğini zamanla göreceğiz.