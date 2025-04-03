Hyundai, hidrojen yakarak bataryasını şarj eden elektrikli SUV modeli Nexo'yu tanıttı. Dikkat çekici özelliklerle donatılan SUV, bu yıl küresel pazarlarda satışa sunulacak.

Güney Koreli otomobil devi Hyundai, Seul'de düzenlenen Mobility Show 2025 etkinliklerinde yenilenen otomobili Nexo'yu tanıttı. FCEV tipinde, yani elektrik motorunu hidrojen yakıtı ile destekleyen orta boy SUV, oldukça şık bir tasarıma ve modern teknolojilere sahip.

Hyundai'ın yeni nesil Art of Steel tasarım dilini benimseyen otomobil, LED destekli parçalı far yapısı, gövdeye gömülü kapı kolları ve kemikli görünümü ile dikkat çekiyor. Arka kısımda kare şeklinde oldukça sade aydınlatmalara sahip olan otomobil, alıştığımız Hyundai modellerinden oldukça farklı görünüyor.

Karşınızda Hyundai Nexo

Nispeten sade bir konsola sahip olan Hyundai Nexo, tek bir panele yerleştirilmiş devasa bir gösterge ekranı ile bilgi-eğlence ekranına ev sahipliği yapıyor. Ambiyans aydınlatma ve modern görünüm, aracın dışı kadar iç kısmını da ilgi çekici hâle getirmiş durumda.

Hyundai tarafından yapılan açıklamaya göre Nexo'nun 6,69 kilogramlık hidrojen deposu var. Buradaki yakıt, aracın bataryasının şarj edilmesi için kullanılıyor. Yapılan açıklamaya göre tam dolu hidrojen tankı, aracın 700 kilometre menzil sunmasını sağlıyor. Maksimum hızı 179 km/s olan otomobil, 0-100 km/s hızlanmasını 7,8 saniyede tamamlıyor.

Hyundai, Nexo'nun bu yıl içerisinde küresel pazarlara sunulacağını söyledi. Ancak bu pazarların hangileri olduğu ve aracın fiyatının ne olacağı şimdilik bilinmiyor.