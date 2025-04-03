Hyundai, sevilen elektrikli otomobili IONIQ 6'yi makyajladı. 2026 model olarak lanse edilen otomobil, yeni bir silüete sahip. Kaput altındaki değişiklikler ise şimdilik bilinmiyor.

Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, düzenlediği bir etkinlikte 2026 model IONIQ 6'yı tanıttı. Türkiye'de de çok sevilen otomobil, yeni yüzü ile dikkat çekmeyi başaracak gibi duruyor. Gelin hep birlikte 2026 model Hyundai IONIQ 6'ya yakından bakalım.

Yenilenen IONIQ 6'nın dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi, artık parçalı far tasarımına ev sahipliği yapıyor olması. Üst kısımda yer alan LED destekli ince şerit farlar, alt kısımdaki ana farları destekliyor. Arka kısımda ise yine bar şeklindeki aydınlatma bizleri karşılıyor. Gövdeye gömülü kapı kolları da öne çıkan tasarım detayları arasında bulunuyor.

Karşınızda Hyundai IONIQ 6

Aracın iç kısmında dikkat çeken detaylardan bir tanesi, artık daha fazla tuşun bulunuyor olması. Aslında bu şaşırtıcı değil çünkü şirket, yaptığı bir araştırma kapsamnda tüketicilerin tuşlu arabaları daha çok sevdiğini tespit etti. Şirket, tek bir panele yerleştirdiği tam dijital gösterge ekranı ile bilgi-eğlence ekranının boyutuna ilişkin bir açıklama yapmadı.

Kaput altına baktığımız zaman 2026 model Hyundai IONIQ 6 ile ilgili hiçbir açıklama yapılmadığını görüyoruz. Bunun nedeni, aracın Seul'deki Seul Mobility Show 2025 etkinlikleri kapsamında gösterilmiş olması. Hyundai, yenilenen elektriklisi için yeni bir lansman düzenleyip düzenlemeyeceğine ilişkin bir şey söylemedi. Belki de mevcut IONIQ 6'nın motor özellikleri, olduğu gibi korunacaktır.

Bu arada; IONIQ 6'nın N paketinin temmuz ayında tanıtılacağını belirtelim. Hyundai şimdilik, bu yüksek performanslı versiyonun sadece dış görünümünü gösterdi.