Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Hyundai, Türkiye'de Üretilecek Ioniq 3'te de Göreceğimiz Yapay Zekâ Tabanlı Pleos Bilgi Eğlence Sistemini Tanıttı

Hyundai, Türkiye'de üretilecek Ioniq 3 başta olmak üzere gelecekte çıkacak modellerinde kullanacağı yeni yapay zekâ tabanlı Pleos bilgi eğlence sistemini tanıttı.

Hyundai, Türkiye'de Üretilecek Ioniq 3'te de Göreceğimiz Yapay Zekâ Tabanlı Pleos Bilgi Eğlence Sistemini Tanıttı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Hyundai, geçtiğimiz haftalarda Türkiye’de yeni tamamen elektrikli otomobili Ioniq 3’ü resmen tanıtmıştı. Kompakt hatchback sınıfında konumlanan bu model, markanın elektrikli mobiliteyi daha erişilebilir hâle getirmeyi hedefliyor ve dikkat çeken birçok özellik sunuyordu.

Şimdi ise firma, ilk olarak Türkiye’de üretilecek Ioniq 3 modelinde göreceğimiz, gelecekte ise yeni Hyundai modellerine entegre edilecek yeni bilgi eğlence sistemini tanıttı. Bu sistem, Pleos Connect ismini alıyor.

Hyundai, Türkiye'de Üretilecek Ioniq 3'te de Göreceğimiz Yapay Zekâ Tabanlı Pleos Bilgi Eğlence Sistemini Tanıttı
Yapay zekâ desteği, dev ekran ve dahası

Yeni Pleos araç içi bilgi eğlence sistemi, Gleo AI adı verilen yapay zekâ (YZ) destekli bir sesli asistanla birlikte geliyor. Bu asistan kullanıcıların araç içindeki ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı. Sistem, yapay zekâ desteğiyle bilim kurgu filmlerini aratmayan bir deneyim sunacak. En önemli özelliği, sürücünün dikkatini dağıtan unsurları en aza indirirken kullanım kolaylığını en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış, tamamen kullanıcı odaklı olması. Gleo AI, konuşma bağlamını anlayabiliyor, aynı anda birden fazla komutu işleyebiliyor ve hatta belirsiz ifadeleri bile tanıyabiliyor.

Ayrıca araç içinde 17 inçlik büyük bir merkezi ekran da göreceğiz. Mobil uyumlu kullanıcı deneyimini gelişmiş yapay zeka (AI) ile birleştiren sistem, yüksek ölçeklenebilirliğe sahip sezgisel bir platform sunmayı hedefliyor. Pleos Connect, grubun seri üretilen ilk bilgi-eğlence sistemi olup, SDV'ler ve bağlantılı otomobiller çağına geçişini temsil ediyor.

Pleos araç içi sistemi, Ioniq 3 modelinde karşımıza çıkacak. Bunun yanı sıra firma, Mayıs ayında yenilenecek olan Grandeur amiral gemisi sedan modeline de getirecek. 2030 yılına kadar ise 30 milyon otomobile getirmeyi planlıyor. Pleos’un şirketin seri üretilen ilk bilgi-eğlence sistemi olduğunu da belirtelim.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Hyundai

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com