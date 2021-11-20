Boji’nin Tramvaya Pislediği İddiası Yalanlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin fenomen köpeği Boji’nin tramvaya pislediği iddia edilerek İBB’ye tepki gösterilmişti. İBB Sözcüsü Murat Ongun yayınladığı video ile birlikte iddiaları yalanladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin fenomen köpeği Boji, İstanbul’da yaptığı seyahatlerle ve insanlar arasındaki şirinlikleriyle vatandaşların gözdesi oldu. Fakat Boji ile ilgili gündem her zaman sadece olumlu anlamda olmadı. Bazı vatandaşlar haklı olarak, bazıları ise tamamıyla hamasi söylemlerle çeşitli eleştirilerde bulundu.

Son olarak ise tramvayı pislediği gerekçesiyle Boji eleştirilerin hedefine konuldu. Haliyle eleştirenler ve savunanlar arasında çeşitli tartışmalar da baş gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, tramvayda çekilen video kayıtlarıyla iddiaları yalanladı.

“Akıl almaz görüntüler”

İBB Sözcüsü Murat Ongun, “Kameralar bize bu akıl almaz görüntüleri gösterdi” ifadeleriyle Boji’nin tramvaya pislediği iddialarını yalanlayarak tartışmalara son verdi. Tramvayın güvenlik kamerası görüntülerini yayınlayan Ongun, "Boji’nin tramvaya kaka yaptığı iddia edilmişti. Ama kameralar bize bu akıl almaz görüntüleri gösterdi, izleyin" ifadelerine yer verdi.

Bazı yayın organları ve Twitter kullanıcıları, “İBB’nin kadrolu köpeği Boji tramvaya pisledi” sözleriyle iddialarda bulunmuştu. Kimi kullanıcılar, iddiaların yalanlanmasına rağmen toplu taşımada ve gündelik hayatta insanların arasında hayvan bulunmasının normal olmadığını söyleyerek eleştirilerini devam ettirdi.

İşte o görüntülere sosyal medyadan gelen tepkiler;