Finlandiya'nın Yıllardır Halkına Sunduğu Eşitlik Geleneği

Atatürk’ün ısrarla tavsiye ettiği Rus yazar Grigory Petrov’a ait “Beyaz Zambaklar Ülkesinde” adlı eseri okuyup yıllarca Fin Halkı’na imrenmiştik. Bugün, halen hemen hemen her konuda imrendiğimiz bir ülke olan Finlandiya’nın eşitlik konusundaki geleneksel hamlelerinden biri olan Baby Box Projesi’ni inceleyeceğiz.

Birleşmiş Milletler’in 2018-2021 yılları arasında yayımladığı raporlarda dünyanın en mutlu ülkesinin Finlandiya olduğu açıklanmıştı. Bugün birçok yönden imrendiğimiz Finlandiya’nın vatandaşlarına sunduğu birçok sosyal imkân var. Bu imkânlardan biri de Baby Box Projesi. Bebek Paketi ya da Anne Paketi olarak da bilinen bu projeyi yakından tanıyınca aslında projenin bir kutudan fazlası olduğunu görüyoruz.

Finlandiya’da Baby Box Projesi ilk kez 1938 yılında uygulanmaya başlandı. Bugün 83 yıldır aralıksız devam eden bu devlet projesi adeta bir gelenek haline gelmiş durumda. 83 yıldır aralıksız, doğum öncesinde her anneye bir bebek kutusu hediye ediliyor. Finlandiya’daki bu gelenek, eşitliğin sembolü olarak da gösteriliyor.

Finlandiya Baby Box Projesi’ne neden ihtiyaç duydu?

1938 yılında bu projenin başlamasının birkaç sebebi vardı. Bu sebeplerin en başında o dönem %80’i kırsal bölge olan Finlandiya’da doğumların takip edilememesiydi. Takip edilemeyen doğumlar Fin Hükûmeti’ni rahatsız ediyordu. Fakat bu rahatsızlığın sebebi kontrolsüz bir nüfus patlaması değil, doğumlardaki yüksek ölüm oranıydı.

Yine o dönem annelerin %80’i evde doğum yapıyor ve bebeklerin %6’sı bir yaşını göremeden hayatını kaybediyordu. Bu ölümlerin sebebini araştıran devlet, çoğu ölümün arkasında sağlık ve hijyen konuları olduğunu gördü. Bunun ardından da devlet, çareyi o zamanki değeri asgari ücretin 1/3’ine karşılık gelen bebek kutularında ve bebek takip sisteminde buldu. Anneler bu sayede hem doğum öncesi ve sonrasında doktor kontrollerini aksatmamış oldu hem de bebekler daha konforlu bir hayata “merhaba” demeye başladı. Bu sayede kısa zamanda bebeklerdeki ölüm oranları düştü.

Zaman içerisinde bebek ölümleri engellenmiş olsa bile Fin Hükûmeti bu geleneği devam ettirmiştir. Çünkü bu proje sayesinde bir anlamda her bebek dünyaya eşit koşullarda “merhaba” diyordu. Zengin bir ailenin bebeği ile dar gelirli bir ailenin bebekleri aynı kıyafetleri giyiyor, aynı yatakta uyuyordu. Bu da daha doğuştan Fin bebeklerine eşitlik aşısı yapılmasını sağlıyordu.

Baby Box edinme süreci hakkında birkaç detay

Öncelikle bir Baby Box hakkı elde etmeniz için doğal olarak hamile olmanız gerekiyor. Hamileliğiniz bir sağlık kuruluşu tarafından onaylandığında Finlandiya’nın annelere özel sağlık sistemi olan Neuvola’ya kayıt oluyorsunuz. Neuvola’ya kayıt olan her anneye bir hemşire atanıyor ve bu hemşire; hem anne hem de bebek ile 6 yaşına kadar her konuda ilgileniyor. Neuvola’ya kayıt olduktan sonra düzenli kontrollere gidiyorsunuz. Hamileliğin beşinci ayında Baby Box hakkı elde etmiş bulunuyorsunuz ve Finlandiya Devleti adresinize Baby Box’ı hediye olarak ulaştırıyor.

Bir Baby Box’a sahip olmanız için Fin vatandaşı ya da yıllardır Finlandiya’da yaşıyor olmanız gerekmiyor. Yukarıdaki süreci takip etmesi halinde Finlandiya’da yaşayan herkes bu haktan faydalanabiliyor. Dünya’da çok popüler olan Baby Box, Obama Ailesi ve İngiliz Kraliyet Ailesi’ne de hediye olarak Finlandiya tarafından gönderilmişti. Maalesef bu istisnadan sadece sayılı birkaç aile faydalandı.

Kutu içerisinde neler var?

Öncelikle, kutu içeriğindeki ürünler annelerin yaptığı geri dönüşler ve gelişen sağlık sektöründen ötürü her yıl güncelleniyor. Mesela 2000 yılına kadar Baby Box içerisinde bulunan biberon ve emzikler, 2000 yılında kutudan çıkarılmıştır. Gerekçe olarak, bebek için en sağlıklı beslenme biçiminin anne sütü olduğu gösterilmiştir.

Kutu içeriğinde; kışlık tulum, birkaç adet patik / çorap ve eldiven, bebek battaniyesi, bere, salya temizleme bezi, çok sayıda mevsimlere göre özellikleri bulunan tulum, termometre, ateş ölçer, diş fırçası, anne için ped, göğüs kremi, göğüs pedi, fırça, prezervatif, bebek tırnak makası, klips, çorap, içlik, çok sayıda bebek badisi (body), bebekler için kitap, bebek havlusu, alt değiştirme bezi, çarşaf ve yatak örtüsü, önlük, oyuncak, çok fonksiyonlu uyku tulumu, bebek yorganı, bebek nevresimi, pijama, farklı çeşitlerde bebek pantolonları ve bebek kundağı olarak kullanılan kutu mevcut. Kutu içeriğindeki tüm ürünler üniseks yani hem erkek hem de kız bebekler için uygun.

Kutu içeriğindeki ürünlerin devlete yıllık maliyeti 9 ile 11 milyon Euro arasında değişiyor. Kutudaki ürünler, bir bebeğin en az bir yaşına kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyede. Hatta bazı ürünler daha sonra kullanıma da uygun. Ayrıca Baby Box, geleneksel bir proje olduğu için kutunun manevi değeri de bir hayli yüksek.

Bizler için de Baby Box var mı?

Baby Box o kadar popüler oldu ki; ABD, İngiltere, Arjantin, Estonya gibi bazı devletler Baby Box’ı ülkelerinde denediler fakat hiçbiri sürdürülebilir olmadı. Baby Box’ın popülerliğinden ötürü bazı e-ticaret siteleri, Finlandiya’da yaşamayan ama bir Baby Box sahibi olmak isteyen ailelere 250 ile 600 Euro aralığında Baby Box satın alabilecekleri hizmetler sunuyor.

Peki ya sizler Finlandiya’nın Baby Box politikası hakkında neler düşünüyorsunuz? Böyle bir projenin ülkemizde karşılığı sizce nasıl olur? Yorumlarda belirtebilirsiniz.