IBM, geçtiğimiz günlerde yayımladığı bir iş ilanında komik bir hata yaptı. Şirket, Kubernetes için çalışacak birilerini arıyordu ve bu ilana başvuracak adaylardan en az 12 yıl deneyim istiyordu. Ancak Kubernetes, sadece 6 yıllık bir sistemdi ve IBM'in böyle bir eleman bulma imkanı yoktu.

Bilgisayar sektörünün köklü isimlerinden bir tanesi olan IBM, geçtiğimiz günlerde bir iş ilanı yayımladı. Bu iş ilanında, "Kubernetes" olarak bilinen açık kaynaklı bir konteyner dağıtım sistemi için bir eleman arandığı belirtiliyordu. Buraya kadar her şey normal olsa da IBM'nin bu pozisyon için aradığı koşullar fazlasıyla ilginçti.

IBM tarafından yayımlanan ilanda başvuru yapacak adayların, Kubernetes alanında en az 12 yıl deneyimli olmaları isteniyordu. Ancak şöyle bir sıkıntı vardı: Kubernetes ilk kez, 2014 yılında tanıtılmıştı. Yani IBM, 6 yıllık bir sistem için en az 12 yıllık deneyimi olan bir çalışan arıyordu. Zamanda yolculuğun mümkün olmadığını kabul edersek, bu kritere uygun olan bir adayın olmadığını açıkça ifade edebiliriz.

IBM cephesinden bu iş ilanı için bir açıklama gelmedi. Durumun farkına varan adaylar ise karşılaştıkları bu hatayı sosyal medya platformlarında paylaştılar. Ancak işin daha da garip tarafı, bu tür bir olayın ilk kez IBM'in başına gelmediğiydi. Yazılımcıların yakından bildiği FastAPI ve Typer'ı oluşturan geliştirici Sebastian Ramirez, Twitter'dan yaptığı bir açıklamayla benzer bir olayın kendi başına geldiğini anlattı.

İşte FastAPI ve Typer'ın geliştiricisinin başına gelen o olay

Ramirez, IBM'de yaşanan hatanın ardından geçmiş günlerdeki bir deneyimini anlattı. Ramirez, bir iş ilanı gördüğünü ve bu iş ilanında FastAPI konusunda en az 4 yıl deneyim istendiğini söyledi. Kendisinin deneyiminin ise 1.5 yıldan fazla olduğunu ifade eden FastAPI geliştiricisi, bu nedenle söz konusu ilana başvuru yapamadığını açıkladı. Ramirez'in bu açıklaması, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Görünüşe göre dünyanın en büyük bilgisayar teknolojileri şirketlerinden bir tanesi bile olsanız, işe alım ilanında çeşitli hatalar yapabiliyorsunuz. Ayrıca yaşanan bu olay, ülkemizdeki bazı işverenlerin deneyimsiz ya da yeni mezunlara şans vermek istememesi durumuyla da ilgili görünüyor. Kim bilir, belki de IBM, Kubernetes'in kendisinden bile deneyimli olan birilerini arıyordur?