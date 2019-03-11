IBM'nin Kan Testi Alzheimer'ı Seneler Önceden Buluyor

İddialara göre adı geçen test, semptomlar başlamadan seneler önce bile kişinin hastalık riskini belirleyebiliyor.

Alzheimer Hastalığı'na bir tedavi yöntemi bulmak için önceden yapılan çalışmalar ne yazık ki sonuçsuz kalmıştı ama IBM'nin yaptığı araştırmalar büyük bir keşfin çok yakında olduğunun sinyallerini veriyor. IBM'nin bir araştırma grubu, makinelerin öğrenme yöntemlerini kullanarak hastalıkla alakalı biyolojik bir işaret bulmayı başardı. Omurilik sıvısında bulunan ve 'Amyloid-Beta' adı verilen peptid, basit bir kan testinde belirlenebiliyor. Buldukları sonuçlar ise bir kişide Alzheimer riskini septomlar ortaya çıkmadan ve beyin taraması yapılmadan önce dahi belirleyebildikleri yönünde oldu.

2017'de yayımlanan bu araştırmaya göre, kişinin omurilik sıvısındaki 'Amyloid-Beta' miktarındaki değişim, Alzheimer riskini on yıllar önceden dahi haber verebiliyor. Hâlihazırda kognitif bozukluk yaşayan ve omurilik sıvısında bahsedilen peptidin olağandışı durumu gözlenen kişiler Alzheimer'a yakalanma riskini 2.5 kat daha fazla taşıyorlar.

Ne yazık ki omurilik sıvısını incelemek oldukça zahmetli, yanıltıcı ve pahalı. Bu durum sebebiyle IBM'li araştırmacılar makinelerin öğrenme yöntemlerini kullanarak omurilik sıvısındaki 'Amyloid-Beta' yoğunluğunu tahmin edebilen ve kanda bulunan bazı proteinleri tespit ettiler. Şirketten yapılan açıklamada ise bu tür bir teknolojinin nörodejeneratif hastalıkları tespit etme görevinde ilk kez kullanıldığı ibaresi bulunuyor. IBM'nin gelecekteki misyonu ise yapak zekayı kullanarak Alzheimer gibi hastalıkların temellerini daha iyi incelemek yönünde.

Elbette asıl omurilik sıvısının incelenmesi hastalığın teşhisi açısından daha isabetli olsa da, IBM, basit kan testleriyle hastalığın teşhisinde 77%'lik bir isabet oranı sağladığına inanıyor. Bu yeni metod hâlâ test ediliyor ve hazırlık aşamalarını yaşıyor olsa da bilim insanları, bu teknolojiyle ileride hastalık için bir tedavi de bulabileceklerini düşünüyorlar. Bilim insanlarının hâlâ bir tedavi geliştirememiş olmasının en önemli sebebi olarak hastalığın çok geç fark edilmesi ve hastanın beyninin çoktan zarar görmüş olması düşünülürse, hastalığın erken teşhisi bir tedavi veya hastalığı yavaşlatma imkanı sağlayabilir.