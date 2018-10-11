Önümüzdeki 48 saat içerisinde, dünya çapında internet kesintisi problemleri yaşanabilir. Sebebi ise yapılacak olan altyapı yenileme çalışmaları.

Alan sunucularında ve altyapıda yapılacak olan kontrollere bağlı olarak gerçekleşmesi beklenen kesintilerin bütün dünyayı etkilemesi bekleniyor.

İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu ICANN, alan adı sistemi (DNS) ve internet adres defterlerini korumaya almak üzere şifreleme anahtarlarında değişikliğe gidecek. İletişim Düzenleme Kurumu'ndan (CRA) yapılan açıklamaya göre bu işlem güvenli, kararlı ve esnek bir DNS sağlanması için önemli.

Kuruldan yapılan açıklamada ağ operatörlerinin ve internet servis sağlayıcılarının bu değişiklik için hazırlanmamış olmaları halinde bazı kullanıcılar etkilenecek. Uygun sistem güvenlik uzantılarının kullanılması halinde ise sorun ortadan kalkacak.

Mobil Analiz Grubu'ndan Eldar Murtazin'e göre, önümüzdeki 48 saat içerisinde bazı problemler yaşanabilir. Bu sorunlar bazı sitelere ulaşamama veya internette hız kaybı şeklinde olabilir. Ayrıca eski bir servis sağlayıcısı kullanan kişilerin sorun yaşama ihtimali daha yüksek.

ICANN'ın yaptığı testlerde, bazı küçük problemlerin yaşandığı görüldü.

Ana yazılım çoktan değiştiği için korkacak bir şey olmadığını belirten dijital ekonomi uzmanı Arseny Scheltsin, ortalığı bir nebze de olsa sakinleştirdi. Bu değişikliğin sebebi olaraksa internet altyapılarına yönelik olarak gerçekleştirilen saldırılar gösteriliyor.