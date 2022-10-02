"Ice Bucket Challenge" ile Desteklenen ALS Tedavisine Onay

Dünya çapında Ice Bucket Challange adlı meydan okuma ile duyurulan ALS tedavisi, ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden onay almayı başardı. Tedavi için 2 milyon dolardan fazla para toplanmıştı.

Sosyal medyada meydan okumalara sık sık şahit oluyoruz. Bu meydan okumaların bazıları çok anlamsız gelirken bazıları ise insanları ölüme bile götürebiliyor. Çok nadiren de olsa, bu meydan okumalar faydalı sonuçlar da doğurabiliyor: Ice Bucket Challange de bu durumun örneklerinden oldu.

2014 yılından bu yana ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalığının tedavisine fon toplama amacıyla sosyal medyada bir meydan okuma süreci başlamıştı. Başlarından aşağı buzlu soğuk sular dökülen katılımcılar, ALS araştırmalarına da bağışta bulunuyordu. Bu bağışların toplamı 2 milyon doları geçmişti.

ALS ilacına FDA’dan onay geldi

Relyvrio adıyla da bilinen AMX0035 kodlu ilacın ABD Gıda ve İlaç İdaresi FDA’dan onay aldığı, ALS Derneği tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu. Bu yeni tedaviyi mümkün kılan araştırma için gerekli fonun bir kısmı ise 2014 yılında popüler olan meydan okumadan elde edilen bağışlarla karşılandı.

2014 yılının başında ALS ile igili olarak hiçbir paylaşım yapılmazken, aynı yılın 17 Ağustos’unda Facebook’ta konu üzerine konuşan kişilerin sayısı 24 milyona ulaşmıştı. Mark Zuckerberg gibi isimlerin de dahil olmasıyla beraber bu meydan okuma çok büyük kitlelere erişmişti. Zuckerberg’in ardından Bill Gates, Nerflix CEO’su Reed Hastings ve pek çok ünlü de bu meydan okumaya dahil olmuştu.

ALS hastalığı, literatürde Lou Gehrig Hastalığı olarak da adlandırılan bir nörolojik rahatsızlık olarak biliniyor. Kişinin bilişsel kabiliyetlerine bir etkisi olmamasına rağmen, beyin ve omurilikte bulunan ve kasların hareket etmesini sağlayan sinir hücreleri hasar gördüğünde ortaya çıkar. Meydan okumada buzlu suların kullanılmasının nedeni de bu hastalığa sahip kişilerin ürperseler ve üşüseler bile tepki verememesidir.

Ice Bucket Challenge'a katılan bazı ünlü isimleri hatırlayalım:

Cem Yılmaz

Mark Zuckerberg

Bill Gates

Elon Musk