Elon Musk, temmuz ayında başlayan ödemelerin en başta 5 milyon doları bulduğunu söylemişti. Yeni CEO'nun açıklaması, o zamandan bu yana işlerin gayet iyiye gittiğini gösteriyor.

Son yıllarda X’in (Twitter) köklü değişikliklerden geçmesiyle birlikte platformun, alışık olduğumuz Twitter yapısından hızla uzaklaşmasına şahit oluyoruz. Bu bağlamda bir canlı yayın platformuna, daha da önemlisi, bir içerik platformuna döndüğünü gördük. Bu bağlamda içerik üreticileri de X üzerinden para kazanabiliyor.

Ayrıca sürekli içerik üretiminde dolar üzerinden gelen bu paranın az olduğunu söylemek de yanlış olur. Kriterlere uyan herkesin gelir elde edebildiği bu sistemin toplamda ne kadara mal olduğu, X CEO’su Linda Yaccarino’nun yaptığı bir paylaşımla açığa çıkmış oldu.

“Neredeyse 20 milyon dolar ödeme yaptık”

X üzerinden yaptığı paylaşımda Linda, şu ifadeleri kullanıyor:

“İçerik üretimi gibi yeni kolların ekonomik başarısını sağlıyoruz. Şu ana kadar içerik üreticisi topluluğumuza neredeyse 20 milyon dolar ödedik.”

Linda, bu sözleri Elon Musk’ın yaptığı başka bir paylaşımı alıntılayarak söyledi. O paylaşımda ise Musk, içerik üreticilerinin sadece abonelerinden direkt mesaj almasını sağlayan özelliğin artık aktif olduğunu söylüyordu.

Geçmişe dönecek olursak, geçtiğimiz temmuz ayında ilk ödemeler yapılacağı zaman Elon Musk, ilk aşamada bu ödemenin 5 milyon doları bulduğunu söylemişti. İleriye dönük baktığımızda da CEO Linda, yakın zamanda katıldığı bir röportajda 2024 yılının daha da kârlı geçeceğini söylemişti.

Durum böyle devam ederse şüphesiz, X Premium aboneliği daha da geniş kitlelere yayılacaktır. Kim bilir, belki böyle devam ederse bu isim kulağa daha az ‘yetişkin içerikli siteymiş’ gibi gelir.