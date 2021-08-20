Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında zorunlu PCR testi uygulamasına da yer vermişti. Açıklamanın ardından bugün İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliklerine 'PCR testi zorunluluğu' genelgesi gönderdi.

Koronavirüs salgını ile mücadelede ülkemizde aşılama çalışmaları devam ederken aşı olmayan kişileri yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Bir süredir aşının zorunlu hale gelip gelmeyeceği konuşmaları devam ederken geçtiğimiz gün duruma açıklık getiren bazı açıklamalar geldi.

İlk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 Ağustos günü yaptığı açıklamasında üçüncü doz uygulamalarından ve aşılama çalışmalarından bahsetti ancak açıklamada aşı zorunluluğuna ilişkin bir ifade yer almadı. Ardından geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı ve aşı yaptırmayan öğretmenlere, üniversite öğrencileri ve personele haftada 2 kere zorunlu PCR testi yaptırılacağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelge:

Bu konudaki son gelişme ise İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelge oldu. Genelgede ülkemizde aşılama çalışmalarında gelinen noktaya ve toplumun bir kısmında gözlemlenen 'aşı kararsızlıklarına' dair değerlendirmelere de yer verildi.

Genelgede açıklanan tüm yeni tedbirler ise şöyle;