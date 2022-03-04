ICRYPEX'in tüm yeni üyelere 30 TL değerinde Bitcoin dağıttığı kampanyası 1 ay daha uzatıldı. Kampanya kapsamında kripto para borsasına kayıt olan tüm yeni kullanıcılar, 15 gün içerisinde 30 TL'lik Bitcoin'i kullanmaya başlayabilecekler.

Türkiye'nin en çok tercih edilen kripto para borsalarından bir tanesi olan ICRYPEX, geçtiğimiz dönemlerde dikkat çeken bir kampanya başlatmış, bu kampanya kapsamında borsaya üye olan yeni kullanıcılara 30 TL değerinde Bitcoin dağıtacağını açıklamıştı. Gördüğü ilgi üzerine yeni bir karar alan şirket, kampanyayı 1 ay daha uzattığını duyurdu. 31 Mart 2022 saat 18:00'e kadar ICRYPEX üyesi olan kullanıcılar, 30 TL'lik Bitcoin hediyesi ile karşılaşacaklar.

ICRYPEX tarafından başlatılan kampanya, aslında daha fazla vatandaşı kripto para camiasıyla tanıştırmanın yeni bir yolu. Ülkemiz kripto paralara zaten büyük önem verirken sektörü merak eden vatandaşlar, ICRYPEX'e üye olarak hem kripto para dünyası ile tanışma imkanı yakalıyor hem de hediye olarak kazandıkları 30 TL'lik Bitcoin ile nasıl ticaret yapacaklarını öğrenebilirler. Dileyenlerse 30 TL'lik hediyeyi nakit olarak banka hesaplarına çekebilirler.

30 TL’lik Bitcoin hediyesini almak için yapmanız gerekenler

Adım #1: ICRYPEX mobil uygulamasını indirin, Android için buradan iPhone için buradan Huawei için buradan

ICRYPEX mobil uygulamasını indirin, Adım #2: Yeni bir üyelik açın ve istenen tüm adımları tamamlayın, Üyeliği tamamladıktan sonraki 15 iş günü içerisinde 30 TL’lik Bitcoin’i cüzdanınızda görebilirsiniz.

Yeni bir üyelik açın ve istenen tüm adımları tamamlayın, Adım #3: Bitcoin’leri cüzdanınızda bekletebilir, piyasa bölümünde diğer kripto para birimlerine çevirebilir, nakde çevirebilirsiniz.

Bu arada, mevcut ICRYPEX kullanıcılarının ve yabancı uyrukluların bu kampanyaya katılamadıklarını belirtelim.