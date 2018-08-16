İddia: BIM, iPhone 6 Satışlarını Başka Bir Nedenle Durdurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğrudan iPhone’u hedef gösteren ABD ürünlerini boykot çağrısından sonra, uygun fiyatlı iPhone 6 satışı yapmayı planlayan BİM, satışlarını durdurduğunu açıklamıştı. Ortaya atılan yeni bir iddiaya göre firma satışları Apple yüzünden durdurdu.

Apple, diğer teknoloji devlerinden farklı olarak ürünlerini perakende marketlerde ya da yan bayilerde satmaya pek sıcak bakmıyor. Köşe başlarında gördüğümüz yerel telefon işletmecileri Apple’ın gözüne pek batmasa da eğer bir perakende zinciri Apple’dan izin almadan ürünlerini satmaya çalışıyorsa, şirket bunun önüne geçiyor. Bunun nedeni fiyat politikalarının sadece Apple tarafından belirlenmesini kolaylaştırmak, bir başka deyişle ucuz ürün satışı yapılmasını engelleyerek itibarı korumak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın doğrudan iPhone’u hedef göstererek yaptığı ABD ürünlerine ticari boykot çağrısından önce ülkemizdeki en büyük perakende zincirlerinden olan BİM, uygun fiyatlı iPhone 6 satacağını açıklamıştı. Hatta bu gelişmeyi biz de sizlere bildirmiştik. Boykot çağrısından kısa bir süre sonra firma -bir neden göstermeden- satışların iptal edildiğine dair açıklama yaptı.

Hal böyle olunca BİM’in boykot çağrısına uyarak satışları iptal ettiğini düşünmek doğal oldu. Bu kararın ardından ortaya atılan bir iddia ise işin bambaşka bir boyutu olabileceğini gündeme getirdi. İddiaya göre BİM, uygun fiyatla satacağı iPhone 6’ları Apple’dan değil, Dubai’deki satıcılardan satın almıştı. Yani yazının başında bahsettiğimiz gibi doğrudan Apple kanallı bir satış olmadığı konuşuldu.

Cumhuriyet muhabiri Alican Uludağ bu iddiayı Twitter üzerinde gündeme getirdi:

BİM’in satış iptaline yönelik açıklamasında, iptalin nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadığını sizlere aktarmıştık. Uludağ’ın iddiasına göre Apple’ın BİM’e satış yapmaması için bir dava açtığı ve davanın Apple tarafından kazanıldığı gündeme geldi. BİM’in nedene ilişkin bir açıklamada bulunmaması bu ihtimali doğuran en büyük etmenlerden birisi

Eğer konuya ilişkin Apple ya da BİM cephesinden resmi bir açıklama gelirse sizlerle paylaşacağız.