iPhone 11 Pro, Note 10 Benzeri Geçişli Renklerle Gelebilir

Son dönemlerde çıkan akıllı telefonlar, donanımsal olarak gelişmesinin yanı sıra tasarımsal olarak da gelişme gösteriyor. Samsung’un son amiral gemisi Aura Glow kaplamasıyla büyük beğeni topladı. Şimdi ortaya çıkan bir iddiaya göre Apple, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinde Galaxy Note10 benzeri geçişli renk tasarımına sahip olacak.

Huawei P30 Pro, çeşitli gradyan renklerle beraber sunuluyor. Aynı şekilde Samsung’un Galaxy Note 10’u da Aura Glow kaplamasıyla satın alınabiliyor. Görünen o ki Apple, bu telefonların tasarımını oldukça beğenmiş. Son çıkan sızıntılara göre iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri, değişken renk seçeneğiyle satışa sunulabilir.

Mobile Fun, bugün Apple’ın iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin Samsung’un son amiral gemisi Note10’un Aura Glow kaplamasına oldukça benzer bir şekilde, gradyan kaplamayla satılacağını iddia etti. Mobile Fun’ın bu haberinin kaynağı ise yeni iPhone’ların sızıntılarını veren kasa üreticisi Olixar.

Apple’ın yeni telefonlarındaki Aura Glow benzeri kaplamaların herhangi bir ekstra maliyete sebep olup olmayacağı veya belirli bir modelle sınırlı kalıp kalmayacağı bu noktada kesin değil. Her iki durumda da daha renkli bir telefon arayan ancak sadece iki kamera ve bir LCD ekrana sahip ucuz iPhone 11R almak istemeyen iPhone hayranları arasında bu yeni kaplamaların bir ses getirmesi muhtemel.

iPhone 11R, beş farklı renkte gelebilir:

Ortaya çıkan söylentilere göre iPhone 11R, beş farklı renkle karşımıza çıkabilir. Şu an için mat veya parlak yüzey seçeneği olup olmadığı belirsiz olan iPhone 11R’nin, Olixar tarafından yeşil renkte bir modeli ortaya çıkarılmıştı. Bu cihaz, yukarıda bahsedildiği gibi iPhone XR'ye çok benzeyen bir LCD panele ve çift kamera kurulumuna sahip olacaktır.