İki Lise Öğrencisi, Araba Lastiğinden Bisiklet Yapıyor

Kocaeli’de iki lise öğrencisi, hurda ve kullanılmayan araba lastiklerinden bisiklet yapıyor. Üstelik 50 TL'lik malzeme ile üretilen bisikletler 1000 TL'ye yakın fiyatlara satılıyor.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki iki lise öğrencisi Mücahit Gırgıç ve Efe Demiral, pandemi nedeniyle eğitimlerine uzaktan devam ederken can sıkıntılarını giderebilmek için, ellerindeki hurda parçaları kullanarak bir ürün ortaya çıkarmak istedi.

Hurda demirlere kaynak yaparak ortaya bir bisiklet gövdesi çıkaran ikili, ortaya standartların dışında bir bisiklet çıkarabilmek için arka tekerleği tasarlarken araba lastiği kullandı. İşe yaramaz halde hurdaları kullanarak tasarladıkları bisikletle şehir merkezinde turlayan gençler, beklenmedik bir şekilde yerel halkın ilgisiyle karşılaştı.

50 TL'lik hurdadan maledilen bisikletler, yaklaşık 1000 TL'ye satılıyor

İlginç tasarımlı bisikleti gören bazı vatandaşlar, gençlerden aynı bisikletten kendilerine de yapmalarını istedi. Nihayetinde 50 TL’lik hurda parçalarından tasarlanan bu ilginç bisiklet, yaklaşık 1000 TL’lik fiyatla satılmaya başlandı ve iki lise öğrencisinin ekmek kapısı oldu. İki genç, yeni hedeflerinin araba jantıyla bisiklet yapmak olduğunu ifade etti.

Tasarladıkları bisiklet ile ilgili açıklamalarda bulunan Mücahit Gırgıç, “Bizim arabamızdan çıkan boşta kalan bir lastiğimiz vardı. Arkadaşımla ‘bu lastiği ne yapabiliriz?’ diye düşünüp taşındık. Hurdacıları gezdik. Orada parçalanmış hurda bir bisiklet gördük. Gittik aldık 50 liraya, malzemeleri de aldık. Zaten bizim kaynak makinemiz vardı, demirlerimiz vardı.

Gerisini de biz yaptık. Biz bunu yaptıktan sonra arkadaşımla beraber çarşıya çıktık. Herkesin ilgisi çok büyük oldu. ‘Satıyor musun?’ diye soranlar oldu. ‘Bize de bundan yapar mısın?’ diye soranlar oldu. Arkadaşımla oturduk, ‘Biz bu işi neden ticarete dökmüyoruz?’ diye konuştuk. Biz bu bisikletten yaklaşık 13, 14 tane sattık bu zamana kadar.

Çok ilgi görüyor. 50 liraya hurdacıdan malzemelerimizi temin ettik. Arkadaşımla birlikte topladık. Bin 300 liraya sattığımız da oluyor, bin liraya sattığımız da oluyor. Pandemi sürecinde can sıkıntısıyla başladı. Sonra biz bu işi meslek haline getirdik. Hem ev ekonomisine desteğimiz oluyor hem de kendimiz harçlığımızı çıkartıyoruz bu işten. Bundan sonra da inşallah normal bisiklet jantıyla değil de araba jantıyla bisiklet yapmayı düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Araba lastiği kullanan ilginç bisikletin mimarlarından Efe Demiral ise bisiklet ile ilgili olarak, “Pandemi döneminde bir gün bahçede arkadaşımla oturuyorduk. Babam gözümüzün önüne bir lastik getirdi, ‘Alın bunu ne yapıyorsanız yapın’ dedi. Biz de kendi kendimize ‘Neden araba lastikli bisiklet yapmayalım?’ dedik. Ondan sonra kaynağını kendimiz yaptık. Arkasını genişlettik, lastiği kestik. Bisiklet jantlarını araba lastiğine göre uyarladık.

Araba lastiğini kestik, biçtik, jantımızı oturtturduk. Hurdacıdan kendimize 50 liraya bir gövde aldık. Gövdenin arkasını genişleterek araba lastiği koyduk. Boyamızı yaptık, zımparamızı attık. Ön lastiğimizi koyduk. Daha sonra ise ‘Neden bu işin ticaretini yapmıyoruz?’ dedik. Ondan sonra da yavaş yavaş ticarete başladık” şeklinde konuştu.