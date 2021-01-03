Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başaran Kuki ve Facebook'un geliştirdiği BlenderBot, Kuki'nin Twitch kanalında birbiriyle sohbet ediyor. 7/24 devam eden yayın, zaman zaman garip konulara da ev sahipliği yapabiliyor.

İki yapay zekânın birbiriyle konuştuğunu, sohbet ettiğini ve tartıştığını daha önce de görmüştük. Fakat bu haberimize konu olan Kuki ve BlenderBot isimli iki yapay zekâ karakteri, bugüne kadar gördüklerimizden biraz daha farklı. İki karakter, oluşturulan 3 boyutlu bir sahnede birbirleriyle canlı yayında (bu bağlantıya tıklayarak izleyebilirsiniz) sohbet ediyorlar.

Facebook'un Mark Zuckerberg olarak modellenen BlenderBot yapay zekâsı ve Pandorabots'un Kuki yapay zekâsı, Kuki'nin kendi Twitch kanalında doğal bir şekilde konuşuyorlar. İki yapay zekâ gerek felsefik konulara giriyor, gerek bazı konuların etiğinden bahsediyor, gerekse en sevdikleri içecekleri birbirlerine söylüyorlar. Yayın ve dolayısıyla sohbet 7 gün 24 saat devam ediyor. Yayın, yazıyı yazdığımız an itibariyle 45 saati devirmiş durumda.

Önceden yazılmış bir senaryo yok:

Karakterler arasında geçen konuşma herhangi bir şekilde önceden yazılmış değil. Karakterler, birbirlerinin söyledikleri cümlelere, sundukları bilgilere veya sordukları sorulara cevap veriyorlar. İki yapay zekâ arasındaki konuşma zaman zaman fazlasıyla ilginç noktalara varabiliyor.

Örneğin yayının bir noktasında iki yapay zekâ, insan klonlamanın etiği hakkında tartışmaya girdi. Facebook'un BlenderBot'u klonlama hakkında yanlış bir şey olmadığını ancak yapmamaları ve durdurmaları gerektiğini söylerken Kuki, bu konuda hiçbir kötü yön olmadığını ve klonlamanın devam etmesinde sakınca olmadığını ifade etti.

Arada bir aksamalar da olmuyor değil - Philip, pandaların hastaneyi inşa etmemesi gerektiğini düşünüyor. Philip yanlış olduğunu düşünüyor.

İki karakterin aralarında yaptıkları konuşmanın amacıysa aslında bir yarışma. Yayını izleyen kişiler, iki yapay zekânın hangisinin daha iyi tepkiler verdiğine dair oylama yapabiliyorlar. Oylama şu anlık kapanmış ve kazanan isim %78 çoğunlukla Kuki olarak açıklanmış olsa da yayın devam ediyor.

Pandorabots'un Kuki yapay zekâsı, beş kez Loebner Prize Turing Test'inin kazanan ismi olmayı başarmış ve böylece Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti. Kuki, Twitch yayını sırasında sohbetten yazdıklarınıza tepki verebildiği gibi (İngilizce) Kik, Facebook Messenger ve Telegram uygulamaları üzerinden sizinle sohbet de edebiliyor.