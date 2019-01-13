İkinci Güneş Olarak Bilinen YEKA Projesi İptal Edildi

İkincisi yapılacak güneş enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından iptal edildi.

İlk projenin başarısının ardından ikincisi planlanan YEKA projesi, bugün (13 Ocak) Resmi Gazete'de yayınlanan bildiriyle iptal edildi. Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre Güneş Enerjisine Dayalı YEKA ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma’nın iptali gerçekleşti.

Şanlıurfa-Viranşehir’de 500, Niğde-Bor’da 300 ve Hatay-Erzin’de 200 megavat kapasitelik planlanan proje ihalesinde; Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) içinde belirlenen alanların kullanım hakkının 30 yıl süreyle tahsis edilmesine yönelik olarak 3 yarışma düzenlenmesi planlanıyordu.

Resmi Gazete’de 5 Ekim 2018 tarihinde yayınlanan bildiride 31 Ocak 2019’a kadar teklif almaya devam edeceği bildirilen ihalenin ve yarışmanın iptaline ilişkin detaylı bir açıklama ise henüz yapılmadı.