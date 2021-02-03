Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Twitter'a Ağır Yüklendi

Gazetecilerle kahvaltıda bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, son günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gönderilerini işaretleyen Twitter'a sert çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT'nin Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıda Twitter'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gönderilerini işaretlemesi ve Kanal İstanbul gibi konular gündeme geldi.

Kanal İstanbul projesi ile ilgili olarak projenin uzun süredir gündemlerinde olduğunu söyleyen Bakan, PTT AVM'nin fiyatları konusunda da "Normal internet siteleri gibi binlerce ürün satılıyor. Üreticiler oradan satış yapabiliyorlar" dedi.

Twitter'a sert sözler

Twitter ile ilgili yaptırımları da hatırlatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Twitter'a reklam yasağının başladığını ve peşinden de bant daraltılmasının geleceğini vurguladı. Bakan, "Biz bir temsilci ve muhatap istiyorduk. Uygunsuz ve kişilik haklarına saldıran mesajların önlenmesine yönelik, ülke güvenliğiyle ilgili bir konuydu. Siber güvenlik de bunun bir parçası. Süreç devam ediyor. Yaptığımız çok doğru bir iş. Avrupa ve başka ülkeler de bizimle birlikte aynı senaryoları uygulamaya başladı. Konunun önemini anladılar. Twitter'ın kendi bileceği bir iş" dedi.

Twitter'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Tweet'lerine kısıtlama getirmesiyle ilgili olarak da "Tamamen yanlış. Onlar kim oluyor, İçişleri Bakanı'nın tweetini engelleyecek cesareti nerede buluyorlar? Ülkenin güvenliğinden sorumlu olan bir görevli" ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul için önemli açıklamalar

İstanbul Boğazı'nda gemi sayısı azalmasına rağmen taşınan yük miktarının arttığını, genelde tehlikeli madde taşındığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, şehir içinde de deniz ulaşımının kullanıldığını ifade etti.

Bakan, "Marmaray açıldıktan sonra bu yoğunluk biraz azaldı. Marmaray'ın dışında dikine hatlar kuruldukça denizdeki şehir içi toplu taşıma artacak. Bunlar da Boğaz'daki karmaşayı artıracaktır. Dünya ticaret hacminin yüzde 90'ı deniz yoluyla yapılıyor. Bu 25-30 milyar tonlara çıkacak önümüzdeki yıllarda. Karadeniz ve Marmara'da onlarca gemi sıra beklerken, bulundukları yerde kirlilik yaratıyor. Bu da ayrı bir sorun" ifadelerini kullandı.