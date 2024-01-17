Alper Gezeravcı'yı Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderecek Ax-3 görevinin bu gece gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Ancak SpaceX ve Axiom, görevin yarına ertelendiğini duyurdu.

Pilot Alper Gezeravcı, bugün Türkiye için bir ilke imza atarak uzaya çıkan ilk Türk olacaktı. Gezeravcı’nın yer alacağı Ax-3 görevinin normalde bu gece TSİ 01.11’de ABD’nin Florida eyaletinde gerçekleştirilmesi planlanıyordu.

Ancak geçtiğimiz dakikalarda görevi düzenleyecek SpaceX ve Axiom Space’ten bir açıklama geldi. Açıklamada görevin ertelendiği duyuruldu.

Görev, 18 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek

SpaceX'in açıklamasına göre Falcon 9'la fırlatılacak Ax-3 görevi, 18 Ocak Perşembe gününden önce gerçekleşmeyecek. Bu da görevin yarına ertelendiği anlamına geliyor. Şirket, ek zamanın ekiplere fırlatma öncesi araç kontrolleri ve veri analizi yapması için zaman tanıyacağını belirtiyor.

SpaceX'e göre fırlatma için artık perşembeyi cumaya bağlayan gece TSİ 00.49'un hedefleniyor.

Alper Gezeravcı'nın görevde neler yapacağını merak ediyorsanız: