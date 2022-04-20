Tamamen Ekrandan Oluşacak iPhone Ne Zaman Tanıtılacak?

İlk tamamen ekrandan oluşacak olan iPhone'un ne zaman tanıtılacağı ortaya çıktı. Buna göre tam ekran iPhone'larla tanışmamızın iPhone 16 Pro ile gerçekleşebileceği belirtildi.

Tamamen ekrandan oluşan bir iPhone modelinin geleceği uzun süredir konuşuluyor. Böyle bir modele dair şu an etrafta dolaşmakta olan söylentiler, tam ekran iPhone’da olabilecek özelliklere ve yeniliklere de bir bakış atmamızı sağlıyor.

Peki, tam ekran iPhone’lara kavuşmamızın en olası tahminle ne zaman gerçekleşmesi bekleniyor? Bu sorunun cevabı, ünlü bir Apple analisti olan Ming-Chi Kuo’dan geliyor.

İlk tamamen ekrandan oluşacak iPhone ile ne zaman tanışacağız?

Kuo’ya göre tamamen ekrandan oluşacak olan iPhone’ların piyasaya sürülmesi 2024 yılında gerçekleşecek. O zamana kadar Apple’ın iPhone’larda ön kamera ve Face ID’yi ekranın altına taşıyacağını ifade eden Kuo, böyle bir güncelleme için en uygun olası adayın ise iPhone 16 Pro olabileceğini belirtiyor.

Kuo, bu tahminin geçen aylarda yaptığı ve Apple'ın önümüzdeki iki yıl içinde ekran altı parmak izi okuyuculu yeni iPhone'ları piyasaya sürmesinin pek olası olmadığını belirten tahminlerle de bağlantılı olduğunu aktarıyor. Buna göre Kuo, Touc ID’ye olan talebin maske kullanımındaki artış ile alakalı olduğunu; ancak Face ID’nin artık maskelerle uyumlu olması sebebiyle bu talebin ortadan kalktığını ifade ediyor. Bu da Touch ID’ye artık gerek ihtiyaç olmadığı ve Dace ID’nin tek başına yeterli olduğu anlamına geliyor.

Bu noktada ise karşımıza Apple’ın ekranın altında yer alan ön kamerayı ne şekilde iPhone’a entegre edeceği sorusu çıkıyor. Konuya dair Sam Byford tarafından yapılan bir analizde bu teknolojinin gelişme aşamasında olduğu; ancak mevcut kameraların kalitesine ulaşması için önünde henüz uzun bir yol olduğu ifade ediliyor. Bununla ilişkili olarak Byford, ZTE ve Xiaomi genelindeki ekran altı kameralar için “Elde ettiğiniz resimler kesinlikle çoğu zaman kullanılabilir. Büyük bir selfie kullanıcısı değilseniz veya telefonunuzu Zoom aramaları için kullanmıyorsanız, bence bununla idare edebilirsiniz” diyor ve “Ayrıca görüntü kalitesi de kötü, çünkü bu telefonların gerçek zamanlı olarak işlemesini beklemek muhtemelen çok fazla," diye de sözlerine ekliyor.

Öte yandan Kuo ise çözümün Görüntü Sinyali İşlemcisi (ISP) ve görüntü algoritmalarında iyileştirmeler olduğunu belirtiyor.