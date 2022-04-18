iPhone 14 ile Hangi iPhone Modellerine Veda Edeceğiz?

Apple, iPhone 14 serisini piyasaya sürdükten sonra hangi iPhone modellerinin satışını sonlandıracak? Bu sorunun cevaplarından biri, pek çok iPhone almak isteyen kişiyi üzebilir..

Apple, her yıl yeni akıllı telefon serisini çıkarmaya devam ederken bu serilerle birlikte aynı anda eski serilerinin bazı modellerine de veda ediyor. Örneğin şirket, geçtiğimiz yıl iPhone 13 serisini tanıtmasıyla birlikte iPhone 12 Pro ve iPhone XR modellerini satıştan ve üretimden kaldırmıştı.

Peki, günümüzde iPhone 11 (standart), iPhone 12 (standart ve mini) ve iPhone 13 serisinin satışını sürdüren Apple, bu yıl tanıtılacak iPhone 14 ile hangi modellerine veda edecek? İşte bugün, bu konuda ipucu veren bir haber paylaşıldı. Buna göre Apple, iPhone 14 ile birlikte iPhone 11’e artık el sallayacak.

Bugün bile talep gören iPhone 11, bir sonraki kurban olabilir

LeaksApplePro tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple, iPhone 14’le birlikte hangi modellerine veda edeceğini henüz kesin olarak kararlaştırmadı. Fakat elde edilen bilgiler, şirketin veda edeceği modeller arasında iPhone 11’in de olabileceğine işaret etti. Şirket, iPhone 11’in Pro ve Pro Max modellerini 2020 yılında kaldırmıştı. iPhone 11, günümüzde daha uygun fiyata alınabildiğinden ve oldukça yeterli özelliklere sahip olduğundan halen talep görmeye devam ediyor.

Paylaşılan diğer bilgiler, iPhone 12’nin de satılmaya devam edeceğini gösterdi. Fakat geçtiğimiz günlerde ‘mini’ modellerine son vereceği iddiasıyla gündeme gelen şirketin iPhone 12 mini’ye de veda edip etmeyeceği henüz bilinmiyor. Bunların yanı sıra şirket, her yıl olduğu gibi bu yıl da iPhone 14 serisiyle birlikte iPhone 13 Pro ve Pro Max’i satıştan kaldıracaktır.